Φέτος, κατά την 75η επέτειο από την έναρξη παραγωγής αυτοκινήτων, η Ferrari παρουσιάζει το πρώτο SUV στην ιστορία της.

Ισχύ χωρίς περιορισμούς θέλει να προσφέρει η Ferrari με την Purosangue, το πρώτο SUV από το Μαρανέλο. Όπως αναφέρει στο νέο δελτίο Τύπου η ιταλική μάρκα, το νέο μοντέλο θα είναι «αναμφισβήτητα μία Ferrari στην καρδιά. Θα εφοδιάζεται με V12 κινητήρα». Έτσι η Ferrari δίνει τέλος στη φημολογία ότι το SUV επιδόσεων θα φέρει το υβριδικό σύστημα της SF 90 Stradale.

Πρόσφατα η Ferrari είχε δώσει στη δημοσιότητα την πρώτη επίσημη εικόνα του SUV επιδόσεων της Purosangue (σημαίνει «καθαρόαιμο» στα ιταλικά). Στο εμπρός μέρος του αυτοκινήτου συναντάμε «χωνευτά» φωτιστικά σώματα σε δύο επίπεδα, που χωρίζονται από το… ρύγχος του αυτοκινήτου. Επιπλέον προβολείς υπάρχουν χαμηλότερα στον προφυλακτήρα, που χαρακτηρίζεται από έντονες ακμές και την μεγάλη εισαγωγή αέρα.

Όπως είχαμε δει από τις φωτογραφίες που είχαν διαρρεύσει το Φεβρουάριο, η ουρά της Purosangue φιλοξενεί τέσσερα φωτιστικά σώματα (δύο σε κάθε πλευρά), τα οποία ενώνονται από μία φωτεινή LED λωρίδα. Ο πίσω προφυλακτήρας φιλοξενεί το διαχύτη και την τετραπλή απόληξη της εξάτμισης.



A new #Ferrari is coming. Born without compromises, unmistakably Ferrari at heart. Powered by our iconic V12 engine. Stay tuned… pic.twitter.com/ycMcTrVtgE