BMW ALPINA: Μια νέα εποχή αποκλειστικότητας ξεκινά επίσημα

Η Alpina εντάσσεται πλήρως στο BMW Group ως αυτόνομη μάρκα, συνδέοντας την ιστορική κληρονομιά των ’70s με το μέλλον της premium κινητικότητας.

Μια νέα σελίδα στην ιστορία της αυτοκίνησης γράφεται από την 1η Ιανουαρίου 2026, καθώς ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση των δικαιωμάτων του εμπορικού σήματος Alpina στο BMW Group. Η BMW ALPINA συστήνεται πλέον στο κοινό ως μια αποκλειστική, αυτόνομη μάρκα υπό την ομπρέλα του γερμανικού ομίλου, στοχεύοντας σε ένα κοινό που αναζητά την απόλυτη ισορροπία ανάμεσα στις υψηλές επιδόσεις και την απαράμιλλη οδηγική άνεση.

Η παράδοση συναντά το μέλλον

Το BMW Group, αναγνωρίζοντας το βάρος του ονόματος Alpina, δεσμεύεται να διατηρήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έκαναν τη μάρκα θρυλική. Το νέο λεκτικό σήμα (λογότυπο) της BMW ALPINA, τοποθετημένο κεντρικά στο πίσω μέρος των οχημάτων, αντλεί έμπνευση από το ασύμμετρο σήμα της δεκαετίας του 1970, υπογραμμίζοντας την ανεξαρτησία της μάρκας εντός του ομίλου.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας BMW ALPINA:

Μοναδική οδηγική αίσθηση: Συνδυασμός μέγιστης απόδοσης με ανώτερη άνεση στις μεγάλες αποστάσεις.

Εξατομίκευση (Customization): Ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο επιλογών που επιτρέπει σε κάθε ιδιοκτήτη να δημιουργήσει ένα όχημα με μοναδικό χαρακτήρα.

Κορυφαία υλικά: Αυστηρά πρότυπα επιλογής υλικών και ποιότητας κατασκευής, με έμφαση στην ακουστική και την αίσθηση της πολυτέλειας.

Επαναπροσδιορισμός της αποκλειστικότητας

Η BMW ALPINA δεν θα είναι απλώς μια σειρά «γρήγορων» BMW. Στόχος του BMW Group είναι να καθιερωθεί η μάρκα ως ένα ξεχωριστό σύμβολο για όσους αναζητούν το εξαιρετικό χωρίς συμβιβασμούς. Κάθε μοντέλο θα αποτελεί ένα «custom» αντικείμενο, κατασκευασμένο με βάση τις ατομικές απαιτήσεις των πελατών, διατηρώντας τα αδιαμφισβήτητα αισθητικά στοιχεία που καθιστούν μια Alpina άμεσα αναγνωρίσιμη στον δρόμο.

Με το δίκτυο πωλήσεων του ομίλου να εκτείνεται σε περισσότερες από 140 χώρες και την Alpina να αποτελεί πλέον το πέμπτο μέλος της οικογένειας (μαζί με τις BMW, MINI, Rolls-Royce και BMW Motorrad), το μέλλον της μάρκας προδιαγράφεται λαμπρό και ακόμα πιο premium.