Ο Πέκο Μπανάια ήταν ταχύτερος όλων κατά την τρίτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην πίστα της Χερέθ, με τις διαφορές ανάμεσα στους αναβάτες να είναι απειροελάχιστες.

Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε η ημέρα των κατατακτήριων δοκιμών για την Ducati, με τον αναβάτη της, Πέκο Μπανάια, να έχει εξαιρετικό ρυθμό και να ολοκληρώνει το FP3 στην κορυφή των χρόνων. Ο Ιταλός έγραψε το 1:36,782 και ήταν μόλις κατά 6 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος του Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha, με τους δύο να είναι τα φαβορί για την pole position αργότερα μέσα στην μέρα. Πίσω τους ακολούθησε ο Τακάκι Νακαγκάμι, με μία εντυπωσιακή προσπάθεια.

Η μάχη για μία θέση στη 10άδα ήταν έντονη, με τους Μαρκ Μάρκεθ, Μάβερικ Βινιάλες, Χόρχε Μαρτίν και Τζακ Μίλερ να μπαίνουν στην τελευταία τους προσπάθεια. Οι διαφορές ήταν εξαιρετικά μικρές ανάμεσα στους αναβάτες, με τους πρώτους 9 να τους χωρίζουν μόλις 3 δέκατα του δευτερολέπτου. Μεγάλη έκπληξη η απουσία του Άλεξ Ρινς που θα βρεθεί στο Q1 και μαζί του θα είναι ο poleman του προηγούμενου αγώνα, Ζοάν Ζαρκό. Συνολικά οι 19 πρώτοι ήταν στο ίδιο δευτερόλεπτο.

Back to his brilliant best! 👏 @PeccoBagnaia tops #MotoGP free practice! 🔝 #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/790sJatdLV

Στα πρώτα λεπτά της διαδικασίας, οι αναβάτες βγήκαν στην πίστα για να κάνουν αναγνωριστικά περάσματα και να δουν την κατάσταση της διαδρομής. Οι συνθήκες ήταν εξαιρετικές και όλες οι ομάδες ήθελαν να δουν αν οι αλλαγές που έκαναν σε σχέση με χθες είχαν θετικά αποτελέσματα.

Μέχρι τα μισά της διαδικασίας είδαμε την πλειοψηφία των αναβατών να κάνει συνεχόμενους γύρους, ως μέρος της προετοιμασίας τους για τον αγώνα της Κυριακής. Όμως όλοι στο μυαλό τους είχαν το τέλος του FP3 όπου θα πίεζαν ώστε να κάνουν ένα χρόνο που θα τους φέρει εντός 10άδας.

Στα τελευταία 20 λεπτά ξεκίνησαν τα time attack, με τον Αλέις Εσπαργκαρό να κάνει έναν χρόνο που θα τον έφερνε στη 2η θέση, αλλά η επίδοσή του, ακυρώθηκε. Λίγο αργότερα ο Μπανάια έσπασε τα χρονόμετρα με το 1:36,782 και πλησίασε το απόλυτο ρεκόρ πίστας. Οι Κουαρταραρό, Νακαγκάμι και Μιρ βελτίωσαν επίσης, αλλά δεν κατάφεραν να ρίξουν τον Ιταλό από την κορυφή.

Απογοητευτική ήταν η εμφάνιση των εργοστασιακών αναβατών της Honda έως εκείνο το σημείο, με τους Εσπαργκαρό και Μάρκεθ να είναι στις θέσεις 13 και 15. Όλα θα κρίνονταν στα τελευταία 10 λεπτά για το ποιοι θα κέρδιζαν το χρυσό εισιτήριο για το Q2.

H πρώτη πτώση του πρωινού σκέλους ήρθε από τον Μπραντλ στη στροφή 6, ενώ οι Μίλερ και Μάρκεθ μπήκαν εντός 10άδας, με το χρονόμετρο να πλησιάζει το μηδέν. Ακόμα δύο αναβάτες της Honda είχαν πτώση στο τέλος της διαδικασίας, με τους Μπαστιανίνι, Μαρτίν και Βινιάλες να εξασφαλίζουν μία θέση στην πρώτη 10άδα.

Rescue job complete for @marcmarquez93! ✅



A little help from @jackmilleraus sees them both qualify for Q2! 👏#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/JkeT5ShvDC