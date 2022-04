Ο Φάμπιο Κουαρταραρό με έναν πολύ δυνατό γύρο στο τέλος ήταν ταχύτερος στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην πίστα της Χερέθ.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2021 έδωσε την απάντησή του στο FP2 του Grand Prix Ισπανίας, καθώς σημείωσε την ταχύτερη επίδοση. Ο Φάμπιο Κουαρταραρό έγραψε στο τέλος του 45λεπτου το 1:37,071 και πήρε την 1η θέση έχοντας μία διαφορά δύο δεκάτων από τον Ενέα Μπαστιανίνι της Gresini Racing. Ακολούθησε η Ducati του Πέκο Μπανάια 10 χιλιοστά πίσω, με τον Ιταλό να δείχνει αρκετά δυνατός στην πίστα της Ανδαλουσίας.

Πολύ δυνατή ήταν η επίδοση του Τακάκι Νακαγκάμι, που ήταν ο ταχύτερος αναβάτης της Honda, ενώ η μοναδική Aprilia στη 10άδα ήταν αυτή του Μάβερικ Βινιάλες. Απογοήτευση στις τάξεις της Suzuki, με τον Άλεξ Ρινς να είναι ο μοναδικός της αναβάτης στις 10 πρώτες θέσεις, ενώ προβληματική ήταν και η εμφάνιση του Μαρκ Μάρκεθ, που ολοκλήρωσε στη 19η θέση με δύο πτώσεις. Συνολικά οι πρώτοι 16 αναβάτες είχαν διαφορά μεταξύ τους μικρότερη από ένα δευτερόλεπτο.

Η δράση συνεχίστηκε στην πίστα τις Χερέθ, με τους αναβάτες να βγαίνουν από τα πρώτα λεπτά στην πίστα ώστε να κάνουν γρήγορους γύρους. Μάλιστα, είδαμε άμεσα τον ταχύτερο χρόνο του FP1 να καταρρίπτεται από τους Κουαρταραρό και Μπανάια. Οι διαφορές ανάμεσα στους αναβάτες ήταν πολύ μικρές και όλοι είχαν στο πίσω μέρος του μυαλού τους να γράψουν μία γρήγορη προσπάθεια για να έχουν το ψυχολογικό αβαντάζ όντας στους 10 ταχύτερους στα συνδυασμένα αποτελέσματα.

Εκτός όμως από την απόλυτη ταχύτητα, ύψιστης σημασίας ήταν η συλλογή δεδομένων με χρησιμοποιημένα ελαστικά για τον αγώνα της Κυριακής. Οι συνθήκες που αντιμετώπισαν στο FP2 θα είναι ανάλογες με αυτές του αγώνα και αυτό προσπαθούσαν όλοι να το εκμεταλλευτούν.

Μπαίνοντας στο δεύτερο μισό της διαδικασίας, είδαμε νέες ταχύτερες επιδόσεις. Την αρχή έκανε ο Αλέις Εσπαργκαρό με το 1:37,878, ενώ στην πρώτη 5άδα είχαν σκαρφαλώσει και οι Μαρτίν-Βινιάλες. Ο Μαρκ Μάρκεθ είχε μία πολύ παράξενη περίοδο δοκιμών, καθώς είχε δύο πτώσεις σε έναν γύρο, κάτι που περιόρισε το πρόγραμμά του στο 45λεπτο. Έτσι, αναγκάστηκε να επιστρέψει με σκούτερ στο γκαράζ της ομάδας του, με οδηγό τον πρώην teammate του, Ντάνι Πεδρόσα.

Με 10 λεπτά να απομένουν στο FP2, είδαμε κάτι το εντυπωσιακό στην κατάταξη. Οι πέντε πρώτοι αναβάτες είχαν διαφορά μεταξύ τους μόλις 34 χιλιοστά του δευτερολέπτου, κάτι που μας προϊδεάζει για το τι να περιμένουμε στις κατατακτήριες του Σαββάτου. Σε εκείνο το σημείο είχε φτάσει η ώρα για «time attack» από τους αναβάτες, έχοντας φρέσκο σετ ελαστικών.

Ο πρώτος που «χτύπησε» ήταν ο Νακαγκάμι με ταχύτερο πέρασμα στη διαδικασία στο 1:37,778, ενώ λίγο αργότερα βελτίωσε στο 1:37,581. Ο Μπανάια έδειξε πως στη Χερέθ μπορεί να διεκδικήσει ένα καλό αποτέλεσμα και πήρε την 1η θέση με το 1:37,283, αλλά ο Κουαρταραρό δεν είχε πει την τελευταία του κουβέντα. Ο Γάλλος με έναν τρομερό χρόνο έγραψε το 1:37,071 και «έσπασε» τα χρονόμετρα. Αρκετοί ήταν αυτοί που δεν κατάφεραν να βελτιώσουν την επίδοσή τους, με τους Μιρ και Μάρκεθ να είναι δύο εξ’αυτών.

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο με το FP3 στις 10:55 ώρα Ελλάδος. Ακολουθήστε όλη τη δράση του αγωνιστικού τριημέρου στο gMotion by Gazzetta με LIVE στις κατατακτήριες και στον αγώνα.

Αποτελέσματα FP2

Φωτογραφίες: Yamaha