Ο Τζορτζ Ράσελ μίλησε για τις δύσκολες κατατακτήριες δοκιμές που είχε στην Αυστρία και τον τελευταίο γύρο που του έδωσε την pole position.

Για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα ο Τζορτζ Ράσελ ήταν ο πρωταγωνιστής των κατατακτήριων δοκιμών. Ο Βρετανός σε ένα επεισοδιακό φινάλε στο Q3 έκανε τον ταχύτερο γύρο και κατέκτησε την τέταρτη φετινή του pole.

Ο Βρετανός παραλίγο να χάσει την ευκαιρία για να πάρει την 1η θέση, όμως ο γύρος του ήταν εκπληκτικός μέχρι τη στροφή 9 που έχασε χρόνο λόγω της εξόδου του Μαξ Φερστάπεν.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Περιχαρής με την pole o Ράσελ

Μετά το πέρας του Q3, o Ράσελ ρωτήθηκε σχετικά με την επίδοσή του. Ο Βρετανός της Mercedes θέλησε να εξηγήσει τι έγινε στη στροφή 9 και πώς διαχειρίστηκε την κίτρινη σημαία.

«Νιώθω φανταστικά, ήταν ένας πάρα πολύ καλός γύρος. Είδα την κίτρινη σημαία και σήκωσα το πόδι από το γκάζι. Ήμουν μισό δευτερόλεπτο ταχύτερος και έχασα τη μισή διαφορά μετά τη στροφή 9. Είχα μονή κίτρινη σημαία και όχι διπλή, οπότε ήταν εντάξει. Είχα μια δύσκολη ημέρα αλλά ήταν ιδιαίτερο να κάνω έναν τέτοιο γύρο. Όλα ήταν τόσο γλυκά», είπε ο Ράσελ.

Πράγματι, σύμφωνα με την τηλεμετρία ο Ράσελ άφησε το γκάζι 96 μέτρα νωρίτερα σε σχέση με τον προηγούμενο γύρο του. Επίσης, είχε στο σημείο μονή κίτρινη σημαία σε αντίθεση με τον Κίμι Αντονέλι που βρήκε διπλή κίτρινη σημαία και άφησε το γύρο του.

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση του Grand Prix Αυστρίας είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή στις 16:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 15:30 για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την πρώτη εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βαρκελώνης.