O Ζοάν Μιρ ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην πίστα της Χερέθ, μπροστά από τον Άλεξ Ρινς.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το GP Ισπανίας για την ομάδα της Suzuki, καθώς οι αναβάτες της Ζοάν Μιρ και Άλεξ Ρινς κατάφεραν να κάνουν το 1-2 στο FP1. O πρωταθλητής του 2020 κινήθηκε στο 1:38,194 και έγραψε τον ταχύτερο χρόνο, αφήνοντας 25 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω του τον teammate του. Στην 3η θέση ολοκλήρωσε ο Άλεξ Μάρκεθ κάνοντας την έκπληξη, ερχόμενος από μία πολύ δυνατή 7η θέση στην Πορτογαλία.

Στην 4η θέση ήταν ο Αλέις Εσπαργκαρό μπροστά από τον Φάμπιο Κουαρταραρό που είχε μία πτώση και μία έξοδο στο FP1. Σε ρηχά νερά κινήθηκε μονάχα η Ducati που είδε μόνο τον Τζάκ Μίλερ να είναι εντός της πρώτης 10άδας. Εντυπωσιακά μικρές οι διαφορές στο FP1 με τους πρώτους 19 αναβάτες να έχουν διαφορά μικρότερη του ενός δευτερολέπτου.

Με τις συνθήκες να είναι εξαιρετικές στην πίστα της Χερέθ, οι αναβάτες επέλεξαν να βγουν από νωρίς στην πίστα για να κάνουν τα πρώτα τους αναγνωριστικά περάσματα. Στην αρχή της διαδικασίας, ο Κουαρταραρό ήταν ο ταχύτερος αναβάτης και κρατούσε πίσω του τους εργοστασιακούς αναβάτες της Honda.

Όμως πριν συμπληρωθούν 15 λεπτά στη διαδικασία, ο Γάλλος αναβάτης της Yamaha είχε πτώση στην τελευταία στροφή που φέρει το όνομα του Χόρχε Λορένθο. Ο Γάλλος έχασε τον έλεγχο κατά την επιτάχυνση και παρότι κατάφερε να επιστρέψει στα pit, παραπονέθηκε για έντονους πόνους.

Η διαδικασία δεν διεκόπη, με τους αναβάτες να συνεχίζουν να γράφουν χρονομετρημένα περάσματα. Η κατάσταση της πίστας βελτιωνόταν συνεχώς, με τους αναβάτες να έχουν όλο και περισσότερη αυτοπεποίθηση πάνω στις μοτοσικλέτες τους. Παρά τις αλλαγές στην κατάταξη, κανένας αναβάτης δεν μπορούσε να εκτοπίσει τον Κουαρταραρό από την κορυφή της κατάταξης όσο ο Γάλλος ήταν στα pit.

Αυτό έγινε με 18 λεπτά να απομένουν στο ρολόι για το τέλος του FP1, από τον Πολ Εσπαργκαρό, που σημείωσε το 1:38.521. Όπως συνήθως στα FP1 στο 2022, οι αναβάτες της Ducati δεν πίεσαν, με έναν εργοστασιακό της αναβάτη να είναι εντός 10άδας. Μέχρι εκείνο το σημείο, οι ομάδες είχαν συλλέξει πολύτιμα δεδομένα και έκαναν αρκετές αλλαγές στο στήσιμο των μοτοσικλετών τους. Όλοι όμως ετοιμλαζονταν για τα τελευταία λεπτά ώστε να βελτιώσουν τους χρόνους τους.

Ο πρώτος που κατέβασε την καλύτερη επίδπση ήταν ο Ζοάν Μιρ στο 1:38,422 με τον Κουαρταραρό να τον ακολουθεί, ενώ ο Νακαγκάμι είχε κάνει μία πολύ καλή επίδοση στην 3η θέση. Ο Κουαρταραρό ήταν σε έναν γρήγορο γύρο αλλά ένα λάθος δεν του επέτρεψε να βελτιώσει.

Με το χρονόμετρο να μηδενίζει, ο Άλεξ Μάρκεθ ανέβηκε στην κορυφή, όμως ο Μιρ απάντησε άμεσα με το 1:38,194. Τα χαμόγελα άρχισαν να πληθαίνουν στα γκαράζ της Suzuki, καθώς την τελευταία στιγμή ο Ρινς έκανε το 1-2 για τους ιάπωνες.

