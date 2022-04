Με ένα πλατύ χαμόγελο, ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing στην F1 αναφέρθηκε στον εξαιρετικό του αγώνα στην πίστα της Ίμολα.

Σε ένα Grand Prix όπου ο καιρός έπαιξε τα δικά του παιχνίδια, ο Μαξ Φερστάπεν πήρε τη νίκη με μία άψογη εμφάνιση και χάλασε το πάρτι των τιφόζι στην Ίμολα. Ο Ολλανδός έκανε το απόλυτο, αφού μετά τη νίκη στον Αγώνα Σπριντ, κυριάρχησε στον κυρίως αγώνα, ενώ ο ταχύτερος γύρος του έδωσε επιπλέον ένα βαθμό. Συνολικά μέσα σε δύο ημέρες μάζεψε 34 βαθμούς, περισσότερους απ’ όσους είχε μαζέψει στους τρεις πρώτους αγώνες της σεζόν.

Μετά το πέσιμο της καρό σημαίας, ο Φερστάπεν ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος και σε δηλώσεις που έκανε πριν το βάθρο αναφέρθηκε στο τέλειο αποτέλεσμα που είχε.

«Είναι πάντα δύσκολο να πετύχεις ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Από χθες ήμασταν σε καλή θέση κι όλα έδειχναν πως θα έχουμε ένα δυνατό τριήμερο. Σήμερα δεν ξέραμε τι ρόλο θα παίξει ο καιρός. Πιστεύω τα κάναμε όλα σωστά ως ομάδα. Αξίζαμε το 1-2», ήταν τα λόγια του Ολλανδού.

Αυτή ήταν η 22η νίκη στην καριέρα του παγκόσμιου πρωταθλητή του 2021 στη Formula 1 και μία από τις πιο εύκολες. Αν και υπήρχαν παγίδες: «Η εκκίνηση ήταν πολύ σημαντική για εμένα μπορώ να πω. Αργότερα στον αγώνα έπρεπε να κρίνουμε σωστά τις συνθήκες και το πότε να αλλάξουμε από τα ενδιάμεσα ελαστικά σε ελαστικά για στεγνό οδόστρωμα. Επίσης δεν έπρεπε να κάνουμε κανένα λάθος ειδικά στο γύρο εξόδου. Όταν είσαι στην κορυφή ελέγχεις το ρυθμό, αλλά είσαι στην πιο δύσκολη θέση γιατί συναντάς πρώτος τις συνθήκες που έχεις μπροστά σου. Τα κάναμε όλα σωστά».

Μετά τη δεύτερη νίκη του σε τέσσερις αγώνες, ο Φερστάπεν μείωσε τη διαφορά που έχει από τον Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari στους 27 βαθμούς. Ο Μονεγάσκος σίγουρα θα τα βάζει με τον εαυτό του με το λάθος που έκανε, καθώς του κόστισε μία θέση στο βάθρο. Πλέον η μάχη του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1 συνεχίζεται στο Μαϊάμι το τριήμερο 6-8 Μαΐου.

