Ο οδηγός της Scuderia Ferrari ήταν απογοητευμένος για το γεγονός πως δεν κατάφερε να κρατήσει πίσω του τον Μαξ Φερστάπεν κι έχασε τη νίκη στον πρώτο φετινό αγώνα Σπριντ της F1.

Ο πρώτος Αγώνας Σπριντ της Formula 1 για το 2022 μας χάρισε μία ακόμα φετινή μάχη ανάμεσα στους Μαξ Φερστάπεν και Σαρλ Λεκλέρ. Παρά το γεγονός πως ο οδηγός της Scuderia Ferrari πήρε την πρωτοπορία στην αρχή του αγώνα, ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing αντέδρασε και με ένα πολύ ωραίο προσπέρασμα από την εξωτερική στη στροφή 2 ανέκτησε την πρώτη θέση που του έδωσε τους υπερπολύτιμους 8 βαθμούς.

Μετά το τέλος των 21 γύρων, ο Λεκλέρ δεν ήταν ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα που πήρε, με τη συνολική απόδοση της F1-75 να μην είναι αρκετή για να του δώσει τη νίκη.

«Είναι σημαντικό που θα εκκινήσουμε πάλι από την πρώτη σειρά τον αγώνα. Δυσκολεύτηκα με τα ελαστικά μου στο τέλος, είχαμε έντονη φθορά. Πρέπει να το αναλύσουμε αυτό ενόψει του αυριανού αγώνα. Ο ρυθμός ήταν καλός, μέχρι που αρχίσαμε να έχουμε περισσότερη φθορά στο εμπρός αριστερό ελαστικό και χάσαμε την πρώτη θέση στο τέλος. Έτσι είναι η ζωή, θα δουλέψουμε σκληρά και θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί αύριο», ανέφερε ο Μονεγάσκος οδηγός.

Φέτος η Ferrari πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Formula 1, με τον Λεκλέρ να είναι πολύ χαρούμενος για την επιστροφή του σπορ στην Ιταλία, το σπίτι της Scuderia: «Κάθε φορά που βρισκόμαστε στην Ιταλία έχουμε τεράστια στήριξη από τους οπαδούς μας και αυτό είναι καταπληκτικό. Οι θεατές είναι απίστευτοι και θα προσπαθήσουμε να τους δώσουμε χαρά αύριο, ελπίζουμε πως θα είναι καλή ημέρα για εμάς».

Μετά και τον πρώτο Αγώνα Σπριντ του 2022, ο Σαρλ Λεκλέρ αύξησε τη διαφορά του στη βαθμολογία από τον δεύτερο πλέον Κάρλος Σάινθ στους 40 βαθμούς. Το Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια είναι προγραμματισμένο για τις 16:00 ώρα Ελλάδος την Κυριακή του Πάσχα. Συντονιστείτε από τις 15:40 στο LIVE του gMotion by Gazzetta για να μπείτε στο κλίμα του αγώνα.

