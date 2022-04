O Μιγκέλ Ολιβέρια ήταν ο πρωταγωνιστής στην τρίτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών υπό βροχή στο Πορτιμάο, με τις θέσεις των γκρουπ για τις κατατακτήριες να οριστικοποιούνται.

Το πρωινό σκέλος του Grand Prix Πορτογαλίας αποδείχτηκε καθοριστικό για την εξέλιξη του αγωνιστικού τριημέρου. Η βροχή συνεχίστηκε, όμως για ένα διάστημα 15 λεπτών, η κατάσταση της πίστας ήταν αρκετά καλή ώστε πολλοί αναβάτες να βελτιώσουν τους χρόνους τους.

Ο Μιγκέλ Ολιβέιρα της KTM το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο και με το 1:50,552 έγραψε τον ταχύτερο χρόνο έως τώρα στο τριήμερο. Πίσω του βρέθηκε ο Ζοάν Μιρ της Suzuki, που έχει βρει εξαιρετικό ρυθμό σε βρόχινες συνθήκες. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha χρειαζόταν έναν δυνατό χρόνο και τα κατάφερε με την 3η θέση στα συνολικά αποτελέσματα.

Δεν πρόλαβαν όμως όλοι να βελτιώσουν όλοι τους χρόνους τους. Ο Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής Ducati θα δοκιμάσει την τύχη του από το Q1 και μαζί του θα έχει τους Χόρχε Μαρτίν, τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, Ενέα Μπαστιανίνι και τον Άλεξ Ρινς της Suzuki.

Rain halts progress in the final half hour of #MotoGP FP3! 🌧️ An early lap from @_moliveira88 see top honours go the way of the local hero! 👏 #PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/Fm04nrKpZH

Η δράση στην πίστα του Πορτιμάο συνεχίστηκε το πρωί του Σαββάτου με ομάδες και αναβάτες να είναι έτοιμοι για μία πολύ σημαντική διαδικασία. Η βροχή συνέχισε να πρωταγωνιστεί, όμως οι συνθήκες ήταν παραπλήσιες του FP1 και υπήρχε ελπίδα πως θα δούμε τους χρόνους να πέφτουν.

Η επιβεβαίωση ήρθε από τον Μίλερ που στα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας ήταν ο πρώτος που κατάφερε να κατεβάσει το προσωπικό του ταχύτερο πέρασμα. Αυτό έγινε αντιληπτό από πολλές ομάδες και έστειλαν τους αναβάτες τους να πιέσουν.

Μία πολύ τρομακτική στιγμή είχε ο Μαρκ Μάρκεθ. Ο Ισπανός στην έξοδο της ανηφορικής στροφής 8, είχε ένα άσχημο highside και προσγειώθηκε με το κεφάλι στην πίστα. Ευτυχώς για τον ίδιο δεν τραυματίστηκε και επέστρεψε στο γκαράζ της ομάδας του.

A nasty little flick over the top for @marcmarquez93! 😱



The @HRC_MotoGP rider manages to pick his RC213V up and ride it back to the pits 💪#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/pkLurs9gT3