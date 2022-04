Με την ευκαιρία του Grand Prix της F1 στην Ίμολα, η Ferrari δημιουργεί ένα προωθητικό βίντεο για το νέο υβριδικό της supercar.

Αγωνιζόμενη… εντός έδρας, η Scuderia Ferrari αναζητά στην Ίμολα την τρίτη της φετινή νίκη στη Formula 1. Συνδυάζοντας το... τερπνόν μετά του ωφελίμου, η ιταλική εταιρεία βρήκε την ευκαιρία για να διαφημίσει την νέα 296 GTS. Με τη βοήθεια των Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ, η Ferrari γύρισε ένα προωθητικό βίντεο για το νέο της ανοικτό μοντέλο, το οποίο αποκαλύφθηκε πρόσφατα.

Η spider έκδοση της 296 GTB εφοδιάζεται με υβριδικό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει 3λιτρο V6 κινητήρα και ηλεκτρικό μοτέρ. Η συνδυαστική ισχύς ανέρχεται σε 830 ίππους, ενώ η ροπή αγγίζει τα 740 Nm. Μάλιστα, χάρη στην μπαταρία 7,45 kWh, μπορεί να κινείται αποκλειστικά με την ηλεκτρική ενέργεια για 25 χιλιόμετρα.

We gave @ScuderiaFerrari drivers @charles_leclerc and @carlossainz55 the opportunity to take the #Ferrari296GTS for a spin on the Circuito Enzo & Dino Ferrari in Imola.

Stay tuned to find out how it went. #Ferrari #DrivingFerrari pic.twitter.com/FURGAAFck8