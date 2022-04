Κέρδισε KiriCoins οδηγώντας το Jeep σου

Η Jeep και η Kiri επιβραβεύουν τους οδηγούς με περιβαλλοντολογική συνείδηση.

Η Jeep θέλοντας να ευαισθητοποιήσει και παράλληλα να δώσει κίνητρο στους οδηγούς των μοντέλων 4xe της προχωράει σε ένα πρόγραμμα επιβράβευσης για φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο οδήγησης. Η αμερικανική φίρμα θα συνεργαστεί με την Kiri και μέσα από μια ειδική εφαρμογή ο οδηγός θα κερδίζει KiriCoins ανάλογα με τον τρόπο οδήγησής του τα οποία θα μπορεί να εξαργυρώσει με αγορές στο διαδίκτυο.

Τα μοντέλα της μάρκας που παίρνουν μέρος στο πρόγραμμα επιβράβευσης είναι τα Renegade 4xe, Compass 4xe, Wrangler 4xe, καθώς και το νέο Grand Cherokee 4xe, το οποίο αναμένεται να είναι διαθέσιμο το δεύτερο εξάμηνο του 2022. Το πρόγραμμα Kiri είχε εφαρμοστεί στο νέο ηλεκτρικό Fiat 500 και τώρα επεκτείνεται στα μοντέλα 4xe της Jeep έπειτα από πρωτοβουλία του τμήματος Stellantis e-Mobility Business.

Η Αντονέλα Μπρούνο, Επικεφαλής της Jeep για την Ευρώπη, τόνισε: «Η Jeep επιταχύνει την πορεία της προς την εξηλεκτρισμένη κίνηση. Μετά την παρουσίαση των Renegade και Compass 4xe το 2020 και την παρουσίαση του Wrangler 4xe τον Ιούνιο του 2021, το ένα τρίτο των πωλήσεων της μάρκας πλέον αφορά σε εξηλεκτρισμένα οχήματα, ενώ με την έλευση του νέου Grand Cherokee 4xe στο δεύτερο μισό του 2022 θα ολοκληρώσουμε τη γκάμα οχημάτων 4xe στην Ευρώπη. Με αυτό τον τρόπο θα κάνουμε πραγματικότητα τη φιλοσοφία μας "Zero Emission Freedom of the Future"».

Μέσω της εφαρμογής «Jeep», οι οδηγοί θα μπορούν να βλέπουν τα KiriCoins που έχουν κερδίσει χάρη στην χρησιμοποίηση τεχνικών που ελαχιστοποιούν την κατανάλωση καυσίμου και μειώνουν περαιτέρω το ήδη χαμηλό περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα των Plug-in Hybrid Jeep 4xe. Στο πλαίσιο του προγράμματος επιβράβευσης δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη φόρτιση της μπαταρίας του αυτοκινήτου, έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η αμιγώς ηλεκτρική κίνηση που προσφέρουν τα Jeep 4xe. Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης ελαχιστοποιεί το κόστος χρήσης και παράλληλα μεγιστοποιεί το όφελος από την απόκτηση KiriCoins.

Στην Ελληνική αγορά, τα Renegade 4xe και Compass 4xe είναι διαθέσιμα σε όλες τις εκδόσεις τους με μηδενικό φόρο χρήσης εταιρικού αυτοκινήτου, με το Compass το τρέχον έτος να αποτελεί το πλέον δημοφιλές τετρακίνητο Plug-in Hybrid μοντέλο της αγοράς.