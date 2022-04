Τα προβλήματα της βρετανικής ομάδας της F1 δεν σταματούν, ακόμα και όταν το μονοθέσιο κινείται ευθεία.

Το ξεκίνημα της φετινής σεζόν της Formula 1 είναι άκρως καταστροφικό για την Aston Martin. H βρετανική ομάδα είναι η μοναδική που δεν έχει σκοράρει βαθμούς μετά από τρεις αγώνες και είναι στην τελευταία θέση της κατάταξης στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Το Grand Prix Αυστραλίας ήταν αρνητικό από πολλές απόψεις για την Aston Martin. O Σεμπάστιαν Φέτελ άλλοτε επέστρεφε στο γκαράζ της ομάδας του με την AMR22 πληγωμένη από σύγκρουση με τον τοίχο ή είτε την έβλεπε να τυλίγεται στις φλόγες. Από την άλλη, ο Λανς Στρολ δεν σταματούσε να συλλέγει ποινές και να έχει συγκρούσεις, είτε με τον Νίκολα Λατίφι της Williams, είτε με τον τοίχο της στροφής 11.

Τα προβλήματα της βρετανικής ομάδας εκτείνονται και στην απόδοση του μονοθεσίου, με τηv AMR22 να είναι απογοητευτική. Μετά το τέλος του Grand Prix Αυστραλίας, κυκλοφόρησε ένα βίντεο στα social media που δείχνει τον Στρολ να αφήνει τα χέρια του από το τιμόνι και αυτό να στρίβει μόνο του!

@NaturalParadigm @ScarbsTech

Any reason as to why Stroll is letting go of the steering wheel?



Also, why do the wheels randomly turn when he lets go? I know camber and tyre pressure can be a contributing factor but could there be an issue with the cars steering system? pic.twitter.com/YOACUgcq8A