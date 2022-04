Grand Prix Αυστραλίας: Στον τοίχο ο Φέτελ και εκτός αγώνα (vid)

Ο Γερμανός οδηγός της Aston Martin ολοκλήρωσε νωρίς και άδοξα τον πρώτο του αγώνα στη Formula 1 για το 2022.

Η αρνητική εξέλιξη της φετινής σεζόν στη Formula 1 συνεχίζεται για τον Σεμπάστιαν Φέτελ. Μετά την απουσία του από τους δύο πρώτους αγώνες, σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία, ο 34χρονος Γερμανός δεν κατάφερε να τερματίσει ούτε στην Αυστραλία.



Ο οδηγός της Aston Martin έκανε ένα λάθος στην έξοδο της στροφής 4 κατά τον 23ο γύρο, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στον τοίχο και να ακινητοποιηθεί λίγα μέτρα πιο κάτω. Το ατύχημα του Γερμανού προκάλεσε νέα είσοδο στην πίστα του αυτοκινήτου ασφαλείας.

Το τριήμερο δεν είχε αρχίσει καλά για τον Φέτελ, καθώς μία... βόλτα με σκούτερ στην πίστα κατά την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών προκάλεσε την επιβολή προστίμου.



#Vettel despede-se do #AusGP com uma forte batida no muro !! Azar para o piloto alemão no primeiro GP de 2022#F1naSPORTTV #F1 #AustralianGP pic.twitter.com/fmw5h3QHaX