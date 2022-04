O Μονεγάσκος οδηγός πανηγύρισε έξαλλα μέσω team radio μετά το πέσιμο της καρό σημαίας στη Μελβούρνη.

Όλα δούλεψαν υπέρ της Scuderia Ferrari και του Σαρλ Λεκλέρ στο Grand Prix Αυστραλίας, με τον Μονεγάσκο να ανεβαίνει στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου για δεύτερη φορά στο 2022. Η επίδοσή του αυτή σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη των Κάρλος Σάινθ και Μαξ Φερστάπεν στον αγώνα του δίνει ένα σημαντικό προβάδισμα στη βαθμολογία οδηγών.

Μετά το πέσιμο της καρό σημαίας, ο Λεκλέρ, στην καθιερωμένη συνομιλία του με το pitwall της Ferrari δεν έκρυψε τα συναισθήματά του. Με έντονο ύφος έβγαλε την ένταση που είχε καθ’όλη τη διάρκεια των 58 γύρων στο Άλμπερτ Παρκ.

Totally unstoppable, @Charles_Leclerc 👊



He grabs his fourth win in Formula 1 with a stunning display in Australia 🙌#AusGP #F1 pic.twitter.com/Mhj1myxOSO