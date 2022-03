Με εφιαλτικό τρόπο εξελίχθηκε ο πρώτος αγώνας του 2021 για την αυστριακή ομάδα, που είδε Φερστάπεν και Πέρεζ να βγαίνουν εκτός μάχης.

To πρωτάθλημα της Formula 1 ξεκίνησε για το 2022 με εντυπωσιακό τρόπο στην πίστα Σακχίρ του Μπαχρέιν. Έπειτα από 57 συναρπαστικούς γύρους, μεγάλος νικητής αναδείχθηκε ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. Μάλιστα, η ιταλική ομάδα έκανε το 1-2, με τον Κάρλος Σάινθ να τερματίζει στη 2η θέση.

Ωστόσο στους τελευταίους γύρους είδαμε τα δύο μονοθέσια της Red Bull Racing να βγαίνουν εκτός αγώνα. Πρώτα τέθηκε εκτός μάχης ο Μαξ Φερστάπεν, ενώ στον τελευταίο γύρο και ο Σέρτζιο Πέρεζ είδε τον αγώνα του να καταστρέφεται, χάνοντας ένα σχεδόν σίγουρο βάθρο. Η αυστριακή ομάδα μετά την πρώτη της ανάλυση αποκάλυψε πως πιθανή αιτία για την εγκατάλειψη ενδέχεται να ήταν η αντλία καυσίμου.

A tough result to take. We need to do a full investigation, but it looks like both Bulls suffered from a suspected fuel pump issue.#BahrainGP pic.twitter.com/TJiixJJbsO