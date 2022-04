Η Ford Pro ξεκινάει τη διάθεση των ηλεκτρικών επαγγελματικών van E-Transit στην Ευρώπη.

Η Ford με ικανοποίηση είναι έτοιμη να παραδώσει τα πρώτα αμιγώς ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα E-Transit στους πελάτες της στην Ευρώπη. Η ηλεκτρική έκδοση του πολύ επιτυχημένου Transit αποτελεί την αιχμή του δόρατος της Ford Pro στη νέα εποχή του εξηλεκτρισμού προσφέροντας βελτίωση της παραγωγικότητας, του χρόνου λειτουργίας, τη μείωση του κόστους και τη διευκόλυνση στην πρόσβαση στους διαχειριστές.

Τα πρώτα Ford E-Transit είναι έτοιμα προς αποστολή από το εργοστάσιο Γκολκούκ στο Κοσαέλι της Τουρκίας κάτι που γιορτάστηκε σε μια τελετή στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της Τουρκικής κυβέρνησης, επενδυτές, εργαζόμενοι και μέσα ενημέρωσης. Σε πρώτη φάση η ζήτηση για το E-Transit είναι μεγάλη με περισσότερες από 5.000 παραγγελίες να έχουν ήδη ληφθεί.

Ο Χάνς Σεπ, Γενικός Διευθυντής της Ford Pro Ευρώπης δήλωσε: «Το εργοστάσιο της Ford Otosan στο Kocaeli είναι η καρδιά της παραγωγής του Transit στην Ευρώπη, και αυτό το ορόσημο παραγωγής του E-Transit αποτελεί το ξεκίνημα του επόμενου και εξηλεκτρισμένου κεφαλαίου στην ήδη ισχυρή συνεργασία μας. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για το μετασχηματισμό της μονάδας του Κοσαέλι σε ένα σημαντικό κέντρο για την κατασκευή ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη».

Η Ford έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον εξηλεκτρισμό των μοντέλων της επενδύοντας 2 δισεκατομμύρια ευρώ στο εργοστάσιο της Τουρκίας. Μάλιστα η εταιρεία δεσμεύτηκε μέσω μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των Ford, SK On Co., Ltd. και Koç Holding για μια νέα κορυφαία στον κλάδο κοινοπραξία στην Τουρκία. Οι τρεις εταίροι σχεδιάζουν να δημιουργήσουν μία από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων (EV) στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή περιοχή. Πρόθεση όλων είναι η παραγωγή να ξεκινήσει ήδη από τα μέσα της δεκαετίας με ετήσια δυναμικότητα που πιθανόν να κυμαίνεται από 30 έως 45 GWh.

Μέχρι το 2024, το E-Transit θα πλαισιωθεί από τέσσερα επιπλέον, νέα και πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα της οικογένειας Transit καθώς η Ford οδεύει προς το στόχο της για μηδενικές εκπομπές ρύπων για όλα τα οχήματά της που πωλούνται στην Ευρώπη και την ουδετερότητα άνθρακα σε όλο το αποτύπωμα των Ευρωπαϊκών της εγκαταστάσεων, υπηρεσιών logistics και προμηθευτών μέχρι το 2035.