O Άλεξ Ρινς ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP ΗΠΑ, για λογαριασμό της Suzuki.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το αγωνιστικό τριήμερο του GP ΗΠΑ για τη Suzuki και τον Άλεξ Ρινς, ο οποίος σημείωσε την ταχύτερη επίδοση στο FP1 στην πίστα του Τέξας. Ο Ισπανός αναβάτης σημείωσε το 2:04,007 και άφησε για μόλις 0,008 δευτ. πίσω του τον Μάβερικ Βινιάλες της Aprilia Racing. Στην 3η θέση βρέθηκε ο Τζακ Μίλερ της Ducati, ο οποίος χρειάστηκε μάλιστα βοήθεια από τον Ζοάν Ζαρκό για να επιστρέψει στο γκαράζ μετά το τέλος της διαδικασίας.

Θετική εμφάνιση για τον Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha με την 4η θέση μπροστά από τον Μαρκ Μάρκεθ που ξεκίνησε επίσης θετικά το αγωνιστικό τριήμερο για λογαριασμό της Honda στην επιστροφή του στη δράση.

Η διαδικασία ξεκίνησε με όλους τους αναβάτες να βγαίνουν στην πίστα για να κάνουν τα πρώτα τους περάσματα. Το FP1 δεν ξεκίνησε καθόλου καλά για τον Πολ Εσπαργκαρό, ο οποίος είχε πτώση στη στροφή 18 πριν καν συμπληρωθούν 5 λεπτά.

Οι αναβάτες πειραματίζονταν με διαφορετικές γραμμές και παράλληλα προσπαθούσαν να χτίσουν την αυτοπεποίθησή τους. Στην κορυφή των χρόνων μετά τα πρώτα 15 λεπτά ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ με χρόνο στο 2:04,469, δείχνοντας τις διαθέσεις του για το τριήμερο. Πίσω του ακολουθούσαν οι Κουαρταραρό και Βινιάλες, ενώ μέτριο ξεκίνημα είχαν κάνει οι Ducati.

Σε μία πολύ δύσκολη πίστα, οι ομάδες ήθελαν να έχουν όσο το δυνατόν καλύτερη βάση στο στήσιμο των μοτοσικλετών, ώστε να χτίσουν πάνω σε αυτό για το υπόλοιπο τριήμερο. Με τη συμπλήρωση 20 λεπτών, μόλις πέντε αναβάτες βρίσκονταν μέσα στην πίστα του Τέξας, με τους υπόλοιπους να ετοιμάζονται για το δεύτερο stint τους. Πρόβλημα αντιμετώπισε ο Άλεξ Ρινς με την GSXRR του και σταμάτησε στην πίσω μεγάλη ευθεία μεταξύ των στροφών 11 και 12. Ως αποτέλεσμα έχασε αρκετό χρόνο.

They don't call this place the Horsepower Rodeo for nothing! 🤠



The King of COTA sits atop the times early in FP1 👊#AmericasGP 🇺🇸 | #GP500 pic.twitter.com/cXBPbgYQWZ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 8, 2022

Έπειτα από αρκετά λεπτά ησυχίας, οι γρήγοροι χρόνοι ξεκίνησαν από τις δύο Aprilia, με τον Βινιάλες να ανεβαίνει στην κορυφή της κατάταξης με το 2:04,373, ενώ ο Αλέις Εσπαργκαρό σκαρφάλωσε στην 4η θέση. Λίγα λεπτά αργότερα οι Κουαρταραρό, Ρινς και Μιρ βελτίωσαν επίσης και ήταν στις θέσεις 3,4 και 5 με λιγότερο από δέκα λεπτά να απομένουν στη διαδικασία.

Με τα λεπτά να λιγοστεύουν για το τέλος του FP1, ολοένα και περισσότεροι αναβάτες πίεσαν για να γράψουν μία γρήγορη επίδοση. Αρχικά ο Ρινς ανέβηκε στην 1η θέση με τρία συνεχόμενα ταχύτερα περάσματα κι εν τέλει σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 2:04,007 και με το πέσιμο της καρό σημαίας ο Βινιάλες έφτασε κοντά, αλλά έμεινε πίσω του για οκτώ χιλιοστά. Το χρόνο του βελτίωσε και ο Τζακ Μίλερ για να ανέβει 3ος, εκτοπίζοντας από εκεί τον Κουαρταραρό.

Η δράση συνεχίζεται στις 22:10 με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Όλη η δράση του τέταρτου αγώνα του MotoGP στο 2022 παίζει δυνατά στο Gazzetta με LIVE σε κατατακτήριες (Σάββατο 9 Απριλίου 22:10) και αγώνα (Κυριακή 10 Απριλίου 21:00).

Αποτελέσματα FP1 GP ΗΠΑ

Φωτογραφίες: Suzuki