Το τιμόνι της F1-75 έχει πληθώρα ενδείξεων και αριθμών. Έχετε αναρωτηθεί τι σημαίνουν;

Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως ειδικά τα τιμόνια των σύγχρονων μονοθεσίων της Formula 1 αποτελούν μικρούς αλλά προηγμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Άλλοτε χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για το σύστημα διεύθυνσης και για να κατευθύνουν τους τροχούς, όμως τώρα πια, σχεδόν όλες οι λειτουργίες του μονοθεσίου περνούν από εκεί. Γι’ αυτό άλλωστε και το κόστος ενός τιμονιού στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ξεπερνά τα 30.000 ευρώ.

Τι θα λέγατε λοιπόν να ρίξουμε μία ενδελεχή ματιά σε αυτές, αποκρυπτογραφώντας κάθε ένδειξη, κάθε αριθμό, κάθε στοιχείο που παρουσιάζεται στην οθόνη του τιμονιού (σ.σ. αυτή η διάταξη ισχύει στα μονοθέσια εννέα εκ των ομάδων, η Williams επιμένει να το έχει ανεξάρτητο, στο σασί);

Το Driven by Data παρουσίασε αναλυτικά τι δείχνει κάθε ένδειξη στην οθόνη του τιμονιού της φετινής Ferrari F1-75, χρησιμοποιώντας onboard του Σαρλ Λεκλέρ από το Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας, στο οποίο ο Μονεγάσκος κατέλαβε τη δεύτερη θέση.

As we wait for qualifying under the lights...



Take in the view from helmet cam during Friday's FP2#SaudiArabianGP @Charles_Leclerc pic.twitter.com/wYsh63Z4R6 March 26, 2022

Ατού στη συγκεκριμένη περίπτωση αποτελούν οι νέες onboard λήψεις που έχουμε την τύχη να βλέπουμε στην τηλεοπτική κάλυψη, που παρουσιάζουν το οπτικό πεδίο του οδηγού, μέσα από την προσωπίδα του κράνους.

Πάμε λοιπόν, σημειώνοντας το εξής: η συγκεκριμένη διάταξη αφορά λειτουργία PSH (Push Mode) που χρησιμοποιείται κυρίως στις κατατακτήριες δοκιμές. Στην τελευταία στροφή της πίστας και προτού ξεκινήσει ένα γρήγορο γύρο, ο οδηγός επιλέγει το συγκεκριμένο mode στον περιστροφικό διακόπτη που βρίσκεται ακριβώς κάτω από την οθόνη. Είναι στη θέση #6 του τιμονιού.





Ας περάσουμε στην οθόνη, ξεκινώντας από την κεντρική ένδειξη κι ακολουθώντας τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Το μεγάλο #8 αποτελεί τη σχέση στο κιβώτιο του μονοθεσίου της ιταλικής ομάδας, με τον Λεκλέρ να είναι με 8η σχέση και να πηγαίνει τέρμα γκάζι στην ευθεία.

Ακριβώς από πάνω, ο κόκκινος πενταψήφιος αριθμός αφορά στις στροφές του κινητήρα. Δεξιά, η σύγκριση με τον αντίστοιχο Delta χρόνο του οδηγού που έχει την καλύτερη επίδοση μέχρι τον συγκεκριμένο τομέα της πίστας.

Ακριβώς από κάτω, με λευκό χρώμα, είναι η κατανομή πέδησης. Με θετικό πρόσημο το βάρος πέφτει εμπρός, με αρνητικό πρόσημο πέφτει στα πίσω φρένα.



Οι τέσσερις κόκκινοι αριθμοί περιμετρικά του κεντρικού #8, αφορούν στη θερμοκρασία των τεσσάρων ελαστικών και το πόσο απέχουν από τη βέλτιστη δυνατή θερμοκρασία λειτουργίας.

Στο κάτω μέρος έχουμε το χρονόμετρο που δείχνει σε ποιο χρονικό σημείο των κατατακτήριων ή των ελεύθερων δοκιμών βρισκόμαστε.

Στη βάση τα κουτάκια υποδηλώνουν το βαθμό στον οποίο είναι φορτισμένη η μπαταρία. Κάθε κουτάκι αφορά και 5%.

Ακριβώς από πάνω και αριστερά, υπάρχει η αριθμητική απεικόνιση της κατάστασης της μπαταρίας (SOC). Όταν το ποσοστό φόρτισης πέφτει κάτω από το 15%, τότε ο αριθμός γίνεται κόκκινος.

Ακολουθεί η ένδειξη LAP που αφορά στον γύρο του stint στον οποίο βρίσκεται ο οδηγός ενώ η ένδειξη SPEED δείχνει την ταχύτητα που έχει αναπτύξει το μονοθέσιο.

Και η τελευταία ένδειξη, είναι αυτή του τελευταίου γύρου που έχει πραγματοποιήσει στην πίστα.

Oooops 😳



Leclerc misses his @ScuderiaFerrari crew in the pit lane 😅



📻 "Sorry, I thought we were later than that" #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/8t7T2iQDMV March 25, 2022



Φωτογραφίες: Driven By Data/Twitter, Sky/Twitter