Το φετινό budget cap της Haas θα αναδιαμορφωθεί μετά το μεγάλο ατύχημα του Μικ Σουμάχερ στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Σαουδικής Αραβίας.

Η Formula 1 μπήκε το 2022 στη νέα της εποχή με τους τεχνικούς κανονισμούς να αλλάζοει πλήρως την εμφάνιση των μονοθέσιων. Ο στόχος ήταν να υπάρξει μεγαλύτερος ανταγωνισμός ανάμεσα στις ομάδες, με τις μεταξύ τους διαφορές να μειώνονται. Μία ακόμα μεγάλη αλλαγή ήταν η εφαρμογή του budget cap που, όπως λέει το όνομά του, περιορίζει το όριο προϋπολογισμού που έχουν στη διάθεσή τους οι ομάδες κάθε χρόνο. Για το 2022 το ποσό αυτό έχει οριστεί στα 140 εκατομμύρια δολάρια.

Τα οικονομικά παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και οι ομάδες προσπαθούν να αποφύγουν το οποιοδήποτε επιπλέον κόστος. Στο Grand Prix Σαουδικής Αραβίας, ο Μικ Σουμάχερ είχε μία σφοδρή σύγκρουση με τον προστατευτικό τοίχο και προκάλεσε τις κόκκινες σημαίες. Ο νεαρός Γερμανός ήταν καλά στην υγεία του, όμως η VF-22 του έγινε θρύψαλα. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ομάδας, Γκούντερ Στάινερ, το κόστος επισκευής του μονοθεσίου αγγίζει το ένα εκατομμύριο δολάρια.

Ένα τέτοιο ποσό μπορεί να βγάλει μία ομάδα εκτός οικονομικού προγραμματισμού. Μάλιστα από το 2022 πολύ σημαντική είναι η κατασκευή εξαρτημάτων και ανταλλακτικών, καθώς και η σωστή διαχείρισή τους.

Μιλώντας για το ατύχημα του Σουμάχερ, o επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ, αποκάλυψε πως μπορεί το budget cap Haas να αναπροσαρμοστεί. «Το ατύχημα που είχε ο Μικ, μπορώ να πω πως συγκαταλέγεται στην κατηγορία “μεγάλων συγκρούσεων”. Υπάρχει ένας όρος στους κανονισμούς του ορίου, όπου αν χρειαστεί να κατασκευάσεις ένα καινούργιο σασί, το budget cap σου θα προσαρμοστεί αναλόγως».

Η Haas επέλεξε να αποσύρει τη συμμετοχή του Μικ Σουμάχερ από τον αγώνα της Τζέντα μετά το ατύχημά του στις κατατακτήριες δοκιμές. Μπορεί ο Γερμανός να μπορούσε να αγωνιστεί, όμως σε περίπτωση νέας σύγκρουσης, η αμερικανική ομάδα δεν θα είχε αρκετά ανταλλακτικά ώστε να αγωνιστεί στο Grand Prix Αυστραλίας.

Mick Schumacher will miss the Saudi Arabian GP after a huge accident in qualifying.



That Mick is physically well after the crash is another reminder of the strength and safety of modern F1 cars for which we are incredibly thankful#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/qhLcw0elb7