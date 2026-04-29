Σαν Σήμερα: Η απίστευτη εγκατάλειψη του Χάκινεν στη Βαρκελώνη (vid)

Η νέα εβδομάδα συνεχίζεται με άπλετη δράση σε διάφορες πίστες της Ισπανίας, τόσο στον κόσμο της Formula 1, όσο και σε αυτόν του MotoGP. Επιπλέον θα μάθουμε πως οι αγώνες έχουν και μία άδικη πλευρά, με δύο Φινλανδούς οδηγούς να βγαίνουν χαμένοι.

Σαν σήμερα το 1973, ο Έμερσον Φιτιπάλντι εκμεταλλεύτηκε τα μηχανικά προβλήματα που αντιμετώπισαν οι Ρόνι Πέτερσον, Τζάκι Στιούαρτ και Κάρλος Ρόιτμαν για να κερδίσει το Grand Prix Ισπανίας. Δεύτερος τερμάτισε ο Φρανσουά Σεβέρ για την Tyrrell, με το βάθρο να ολοκληρώνει ο Τζορτζ Φόλμερ της Shadow, στον μόλις δεύτερο αγώνα του στη Formula 1.

Σαν σήμερα το 1979, η Formula 1 επισκέφθηκε ξανά την Ισπανία για να πραγματοποιήσει Grand Prix, αυτήν τη φορά στην πίστα της Χαράμα. Ο Πατρίκ Ντεπαγιέ προσπέρασε στην εκκίνηση τον teammate του στη Ligier και poleman, Ζακ Λαφίτ, με την πρόωρη εγκατάλειψη του δεύτερου λόγω αστοχίας κινητήρα να του αφήνει ελεύθερο δρόμο για τη νίκη. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Lotus του Κάρλος Ρόιτμαν, με τον ομόσταβλό του, Μάριο Αντρέτι, να τερματίζει τρίτος για το πρώτο και μοναδικό του βάθρο στη σεζόν.

Σαν σήμερα το 1984, η πίστα του Ζόλντερ στο Βέλγιο φιλοξένησε για τελευταία φορά Grand Prix της Formula 1. Στον αγώνα αυτόν ξεχώρισε ο Μικέλε Αλμπορέτο, ο οποίος εκκίνησε από την pole position και κυριάρχησε κατά κράτος για να κατακτήσει τη νίκη. Έτσι, έγινε ο πρώτος Ιταλός που κέρδισε Grand Prix με τη Scideria Ferrari στο πρωτάθλημα, μετά τη νίκη του Λουντοβίκο Σκαρφιότι στο GP Ιταλίας του 1966. Ο Αλμπορέτο άφησε πάνω από 40 δευτερόλεπτα πίσω του τη Renault RE50 του Ντέρεκ Ουόργουικ, με την έτερη Ferrari του Ρενέ Αρνού να καταλαμβάνει την τρίτη θέση.

Σαν σήμερα το 2001, η Ισπανία φιλοξένησε ακόμα ένα Grand Prix της Formula 1 σε ακόμα μία διαφορετική πίστα, αυτή της Βαρκελώνης. Ο αγώνας αυτός έχει μείνει στην ιστορία για μια συγκλονιστική ανατροπή. Ο Μίκα Χάκινεν, ο οποίος διένυε τότε μια υποτονική σεζόν, βρέθηκε επικεφαλής μετά την τελευταία φάση των pit-stops και είχε χτίσει μια εμφατική διαφορά από τον Μίκαελ Σουμάχερ. Ωστόσο, ο κινητήρας της Mercedes άρχισε σταδιακά να παραδίδει πνεύμα στις αρχές του τελευταίου γύρου, μέχρι που έσβησε τελείως στη στροφή 7. Ο Γερμανός της Ferrari ανέκτησε την πρωτοπορία και πήρε τη νίκη, αναγνωρίζοντας πλήρως ωστόσο τον Φινλανδό της McLaren ως «ηθικό νικητή» της ημέρας. Πέραν αυτής της εξέλιξης, ο Χουάν Πάμπλο Μοντόγια κατέκτησε το πρώτο του βάθρο στη Formula 1 με την δεύτερη θέση, ενώ τρίτος ολοκλήρωσε τον αγώνα ο Ζακ Βιλνέβ και προσέφερε στην ομάδα της BAR το δικό της παρθενικό βάθρο στο πρωτάθλημα.

Σαν σήμερα το 2012, έλαβε χώρα ο δεύτερος αγώνας της σεζόν για το MotoGP, στην Ισπανία και την πίστα της Χερέθ. Οι πρώτοι γύροι ήταν εντυπωσιακοί, με τον Ντάνι Πεντρόσα να πετάγεται εξαιρετικά στην εκκίνηση και να ξεμακραίνει σύντομα μαζί με άλλους πέντε αναβάτες που τον καταδίωκαν. Στη στροφή 6 του τρίτου γύρου οι έξι αναβάτες βρέθηκαν πολύ κοντά ο ένας στον άλλον, με την κακή γραμμή του Πεντρόσα να ανοίγει την πόρτα στους Κέισι Στόνερ και Χόρχε Λορένθο να προσπεράσουν. Ο Αυστραλός της Honda ξέφυγε αμέσως και ο Ισπανός της Yamaha ήταν ο μόνος που μπορούσε να τον ακολουθήσει, πιέζοντάς στον σε όλο το υπόλοιπο του αγώνα. Τελικά ο Στόνερ ήλεγξε τον ρυθμό του και δεν απειλήθηκε πραγματικά, με το βάθρο να ολοκληρώνεται από τον Πεντρόσα ύστερα από μια εξίσου κλειστή μάχη με τον Καλ Κράτσλοου.

Σαν σήμερα το 2018, πραγματοποιήθηκε το επεισοδιακό GP Αζερμπαϊτζάν της Formula 1 στους δρόμους του Μπακού. Ο Σεμπάστιαν Φέτελ της Ferrari ηγήθηκε τον αγώνα στο μεγαλύτερο σκέλος του. Όμως έχασε την πρωτοπορία μετά την είσοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας που επέφερε η σύγκρουση ανάμεσα στις Red Bull των Μαξ Φερστάπεν και Ντάνιελ Ρικάρντο. Η αποτυχημένη απόπειρα του Φέτελ να προσπεράσει τον Βάλτερι Μπότας στη συνέχιση του αγώνα και να ξαναβρεθεί επικεφαλής τον έριξε στην έκτη θέση. Ο Φινλανδός έδειχνε να βαίνει ολοταχώς για τη νίκη αλλά υπέστη ένα απροσδόκητο κλατάρισμα στο πίσω-δεξί ελαστικό και η νίκη κατέληξε ανέλπιστα στον Λιούις Χάμιλτον. Ο Κίμι Ράικονεν τερμάτισε δεύτερος, με τον Σέρχιο Πέρεζ να εκμεταλλεύεται τον κακό ρυθμό του Φέτελ και να ανεβαίνει στο βάθρο για τη Force India. Πιο πίσω, οι Σαρλ Λεκλέρ και Φερνάντο Αλόνσο αποτέλεσαν τις εκπλήξεις του συγκεκριμένου αγώνα καταλαμβάνοντας τις θέσεις 6 και 7 αντίστοιχα.

Φωτογραφίες: crystalracing/Χ