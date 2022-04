H γερμανική ομάδα παραδέχεται πως θα κάνει πειράματα με την W13 E Performance, ώστε να μπορέσει να παλέψει σύντομα με τις Red Bull και Ferrari για νίκες στα Grand Prix.

Η πρώτη αγωνιστική κρίση της Mercedes-AMG στην υβριδική εποχή της Formula 1 είναι γεγονός. Η W13 E Performance δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τις Ferrari F1-75 και Red Bull RB18, με τους Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ να μην μπορούν να διεκδικήσουν ακόμα νίκες. Μετά από δύο αγώνες, μόνο ο Βρετανός 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έχει ανέβει μία φορά στο βάθρο στο Μπαχρέιν και αυτό λόγω της εγκατάλειψης των Μαξ Φερστάπεν και Σέρτζιο Πέρεζ.

Το ξεκίνημα της σεζόν μόνο εύκολο δεν είναι για τη γερμανική ομάδα που έχει κατακτήσει τα 8 τελευταία πρωταθλήματα κατασκευαστών. Με στόχο να καταφέρει να αντιστρέψει τα δεδομένα στη δυναμική, η Mercedes θα αναγκαστεί να πειραματιστεί ώστε να βρει λύσεις. Αυτό εξηγεί ο επικεφαλής μηχανολογίας της Mercedes στα Grand Prix, Άντριου Σόβλιν στο τελευταίο debrief βίντεο της ομάδας που ανήρτησε στα social media.

«Δεν έχουμε καμία ψευδαίσθηση για τη διαφορά που υπάρχει και στην Τζέντα ήταν μεγαλύτερη απ’ό,τι στο Μπαχρέιν. Έχουμε να βρούμε πάρα πολύ χρόνο τόσο στις κατατακτήριες, όσο και στον αγώνα, αν θέλουμε να ανταγωνιστούμε τις Red Bull και Ferrari. Πίσω μας, αυτό που βλέπω είναι πως έχουμε μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες ομάδες. Πρέπει να είμαστε δυνατοί στους αγώνες. Όμως η διαφορά αυτή μας επιτρέπει να πάρουμε κάποιες ανάσες και να πειραματιστούμε στα αγωνιστικά τριήμερα. Θέλουμε να βρούμε λύσεις ώστε να βελτιώσουμε την απόδοση του μονοθεσίου μας. Στο σύνολο του όμως, είναι ένα πρόβλημα που θα λυθεί στα εργοστάσιά μας στο Μπράκλεϊ και στο Μπρίξουορθ. Όλοι δουλεύουν πολύ σκληρά για να κατανοήσουν τα προβλήματα και να δημιουργήσουν λύσεις που θα έρθουν στους επόμενους αγώνες», ανέφερε ο Σόβλιν.

Με δεδομένο πως δεν πρόκειται να αντιστρέψει την αγωνιστική της εικόνα μέχρι τον επόμενο αγώνα, η Mercedes προσπαθεί να καταστρώσει ένα πλάνο για να βελτιώσει την W13. O Σόβλιν εξηγεί το σχέδιο της ομάδας του: «Στην πίστα θα προσπαθήσουμε μαζέψουμε όσους περισσότερους βαθμούς γίνεται. Πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τις απώλειές μας. Οπότε έχουμε δύο στοιχεία στα οποία πρέπει να εργαστούμε: Να μεγιστοποιήσουμε την απόδοσή μας στα αγωνιστικά τριήμερα και να επιστρέψουμε σε ένα επίπεδο όπου θα παλεύουμε για pole position και νίκες».

Παρά το γεγονός πως έχει καθαρά το τρίτο ταχύτερο μονοθέσιο, η Mercedes βρίσκεται στη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, ένα βαθμό μπροστά από τη Red Bull Racing. Αυτό αναμένεται να αλλάξει κατά πάσα πιθανότητα στον επόμενο αγώνα στην Αυστραλία το τριήμερο 8-10 Απριλίου. Στους επόμενους αγώνες ωστόσο η γερμανική ομάδα ετοιμάζει νέο πακέτο αναβαθμίσεων.

