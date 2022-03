Χάμιλτον: «Υστερούμε παντού»

Μετά από ένα τριήμερο που θέλει να ξεχάσει σύντομα, ο Λιούις Χάμιλτον μίλησε για ακόμα μία φορά για τα προβλήματα της Mercedes.

Εφιαλτικό ήταν το αγωνιστικό τριήμερο του GP Σαουδικής Αραβίας για τη Mercedes-AMG και ειδικά για τον 7 φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή, Λιούις Χάμιλτον. Το Σάββατο στις κατατακτήριες δοκιμές αποκλείστηκε από το Q1 για πρώτη φορά από το 2017. Στον αγώνα της Κυριακής περιορίστηκε μόλις στη 10η θέση και πήρε μόλις έναν βαθμό.

Η στρατηγική που επέλεξε η Mercedes δεν του βγήκε, ενώ υπήρξε ασυνεννοησία με τον αρχιμηχανικό του, Πίτερ Μπόνινγκτον, για το αν έπρεπε να μπει στα pit, με τον Ντάνιελ Ρικάρντο σταματημένο πριν την είσοδο του pitlane.





Μετά τον αγώνα, ο Βρετανός 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν ιδιαίτερα απογοητευμένος από τη συνολική εμφάνιση της ομάδας του. Μάλιστα για ακόμη μία φορά, ο Χάμιλτον εστίασε στα προβλήματα της W13: «Στον αγώνα λύσαμε το θέμα του porpoising αλλά υστερούμε ακόμα σε ταχύτητα. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, δεν είναι μόνο ένα πρόβλημα, είναι τα πάντα. Δεν ξέρω πόσο περισσότερη αντίσταση αέρα έχουμε (drag) σε σχέση με τους υπόλοιπους, αλλά μοιάζει πολύ. Το τελικό μας αποτέλεσμα δεν είναι καθόλου καλό. Ο αγώνας πήγαινε πολύ καλά με τη σκληρή γόμα. Είχα τον ίδιο ρυθμό με τον Τζορτζ, πράγμα που ήταν καλό δεδομένου του πόσο φθαρμένα ελαστικά είχα. Δεν ξέρω αν ήταν η στρατηγική τέτοια ή το VSC, αλλά χάσαμε πάρα πολύ χρόνο. Θα δουλέψουμε σκληρά και θα παλέψουμε στους επόμενους αγώνες. Όμως είμαστε πολύ πίσω από τις πρώτες ομάδες».

Πράγματι ο ρυθμός του Χάμιλτον με ελαστικά 20 γύρους πιο φθαρμένα από του Ράσελ, του επέτρεπε να κινείται σε καλό ρυθμό. Όταν πέρασε τον Κέβιν Μάγκνουσεν της Haas ήταν 5,5 δευτερόλεπτα πίσω από τον teammate του κι όταν μπήκε για αλλαγή ελαστικών η διαφορά τους ήταν στα 7 δευτ. Το ξεκίνημα στο 2022 είναι αρκετά απογοητευτικό για τον ίδιο, καθώς μετά από δύο αγώνες είναι 29 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Σαρλ Λεκλέρ.

Το μόνο θετικό για τη Mercedes είναι πως παραμένει στη 2η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών με 38 βαθμούς. Η γερμανική ομάδα είναι 40 πίσω από τη Scuderia Ferrari και 1 μπροστά από τη Red Bull Racing. Επόμενος αγώνας του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1 είναι το GP Αυστραλίας στις 8-10 Απριλίου.

The boys bring home double points after a tough race in Jeddah. 🙏 pic.twitter.com/WjBs8nfYwY