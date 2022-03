Έτοιμος να αγωνιστεί για πρώτη φορά στο 2022 είναι Γερμανός πολυπρωταθλητής, με την Aston Martin να επιβεβαιώνει τη συμμετοχή του στο Grand Prix της Αυστραλίας.

Λίγο πριν την έναρξη της φετινής σεζόν της Formula 1, ο Σεμπάστιαν Φέτελ βρέθηκε θετικός στην Covid-19 και αναγκάστηκε να χάσει το Grand Prix Μπαχρέιν. Στη θέση του βρέθηκε ο Νίκο Χούλκενμπεργκ που είχε μία πολύ αξιοπρεπή εμφάνιση. Ο Γερμανός τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής δεν κατάφερε να αναρρώσει άμεσα κι έτσι έχασε και το δεύτερο αγώνα του 2022, που πραγματοποιήθηκε στη Σαουδική Αραβία.

Ο Χούλκενμπεργκ τον αντικατέστησε και πάλι, όμως δεν κατάφερε να μαζέψει κάποιον βαθμό, όπως και ο teammate του Λανς Στρολ. Η Aston Martin έχει ξεκινήσει αρκετά άσχημα τη φετινή χρονιά στη Formula 1, όντας η μοναδική ομάδα μαζί με τη Williams που δεν έχουν βαθμολογηθεί ως τώρα.

Ωστόσο τα καλά νέα έχουν αρχίσει να έρχονται για τη βρετανική ομάδα με βάση το Σίλβερστον. Αρχικά αναμένει μία μεγάλη αναβάθμιση για την AMR22 που δεν αποκλείεται να αλλάξει την εμφάνιση του μονοθεσίου της στους επόμενους αγώνες. Επιπλέον χαρμόσυνα νέα ήρθαν από τον Φέτελ, ο οποίος ξεπέρασε την Covid-19 και θα είναι στο δυναμικό της ομάδας για τον επόμενο αγώνα στην Αυστραλία (8-10 Απριλίου).

Η Aston Martin εξέδωσε ανακοίνωση για την επιστροφή του Γερμανού αστέρα της: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε πως ο Σεμπάστιαν Φέτελ είναι έτοιμος από πλευράς φυσικής κατάστασης για να αγωνιστεί δίπλα στον Λανς Στρολ στην Μελβούρνη. Έτσι θα ξεκινήσει η αγωνιστική του σεζόν στη Formula 1 για το 2022 στο Grand Prix Αυστραλίας».

TEAM UPDATE: We are pleased to confirm that Sebastian Vettel is now fit to race and will therefore line up alongside @lance_stroll in Melbourne to kick off his 2022 @F1 season at the @ausgrandprix. 💚#F1 #AusGP pic.twitter.com/LrFqaHyQ8W