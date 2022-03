Η βρετανική ομάδα αποκάλυψε πως εργάζεται πάνω σε μία εντελώς διαφορετική έκδοση της AMR22.

Το 2022 η Formula 1 μπαίνει σε μία νέα εποχή, με τις αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς να έχουν ως αποτέλεσμα η εμφάνιση των μονοθεσίων να αλλάξει εντελώς. Η αεροδυναμική φιλοσοφία διαφέρει σημαντικά με ό,τι γνωρίζαμε μέχρι πρόσφατα, με τα αεροδυναμικά τμήματα να τις χαρακτηρίζουν ως τις μεγαλύτερες αλλαγές των τελευταίων 40 ετών.

Η Aston Martin ήταν η πρώτη ομάδα που είχε αποκαλύψει το μονοθέσιό της πριν τις χειμερινές δοκιμές. Μάλιστα στο πλαίσιο της παρουσίασης της AMR22, ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Άντριου Γκριν, είχε δηλώσει πως περιμένει τα μονοθέσια να αλλάξουν σημαντικά εμφάνιση εντός του 2022. Ήδη τα λόγια του έχουν αποδειχθεί αληθινά, με τη Mercedes W13 να εμφανίζεται στις δοκιμές του Μπαχρέιν με άκρως επιθετικά sidepods.

Ο επικεφαλής απόδοσης της Aston Martin, Τομ Μακόλαφ, αποκάλυψε πως εργάζονται στο εργοστάσιο πάνω σε ένα πολύ διαφορετικό μονοθέσιο: «Το μονοθέσιο που έχετε δει έως τώρα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχουμε στην αεροδυναμική σήραγγα. Είμαι σίγουρος πως αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες αυτή τη στιγμή. Όσο προσαρμόζεις το μονοθέσιό σου, θα βρίσκεις στοιχεία τα οποία θα είναι πολύ δυνατά. Όπως είχε πει και ο Άντριου Γκριν, δεν θέλαμε με το μονοθέσιο αυτό να βρεθούμε σε αδιέξοδο. Από όλες τις αεροδυναμικές φιλοσοφίες που εξετάσαμε, θέλαμε να επιλέξουμε αυτή που θα μας δίνει ελευθερίες και δεν θα μας περιορίζει σχεδιαστικά. Πιστεύω πως όλοι οι αεροδυναμιστές πρέπει να έχουν πάρα πολλά δεδομένα να εξετάσουν αυτή την περίοδο».

Η Mercedes έκλεψε τις εντυπώσεις την πρώτη ημέρα χειμερινών δοκιμών στο Μπαχρέιν με την αναβάθμιση της W13. Η λύση αυτή έχει χαρακτηριστεί ακραία από τις υπόλοιπες ομάδες, με τον Μακόλαφ να παραδέχεται πως δεν είχαν προβλέψει έναν τέτοιο αεροδυναμικό σχεδιασμό: «Δεν είχαμε ιδέα πως ετοιμάζουν κάτι τέτοιο. Δεν μοιραζόμαστε τέτοια πράγματα μεταξύ μας. Το είδα πρώτη φορά στα social media και αρκετός κόσμος το συζητούσε. Ήταν τότε η πρώτη φορά που το άκουσα. Το βασικό στοιχείο που διαφέρει στη Mercedes είναι τα ψυγεία. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις τις λύσεις όλων των ομάδων στον τομέα των sidepod. Είναι μία περιοχή με πολλές ελευθερίες και μάλιστα πολύ ισχυρή στον έλεγχο της αεροδυναμικής».

Η Aston Martin ολοκλήρωσε στην 7η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών το 2021. Για τη νέα χρονιά, επιθυμεί να ανέβει επίπεδο, έχοντας παράλληλα διατηρήσει τους Σεμπάστιαν Φέτελ και Λανς Στρολ στο οδηγικό της lineup.

H σεζόν της Formula 1 για το 2022 είναι μία ανάσα μακριά, με το GP Μπαχρέιν, τον εναρκτήριο αγώνα να είναι προγραμματισμένος για το ερχόμενο τριήμερο 18-20 Μαρτίου.

