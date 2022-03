Μικ Σουμάχερ: «Είμαι καλά» (vid)

Ο οδηγός της Haas πήρε εξιτήριο και καθησύχασε μέσω social media θαυμαστές του.

Ο Μικ Σουμάχερ δήλωσε «παρών» στα social media, δηλώνοντας πως είναι καλά στην υγεία του μετά το τρομακτικό ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας.

Ο οδηγός της Haas έχασε τον έλεγχο της VF-22 κατά τη διάρκεια του Q2 και κατέληξε στον τοίχο της στροφής 12 της πίστας της Τζέντα. Σε ένα σημείο όπου αναπτύσσονται ταχύτητες της τάξης των 280 χιλιομέτρων/ώρα.



Mick Schumacher will miss the Saudi Arabian GP after a huge accident in qualifying.



That Mick is physically well after the crash is another reminder of the strength and safety of modern F1 cars for which we are incredibly thankful#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/qhLcw0elb7