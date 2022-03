O Σαρλ Λεκλέρ συνέχισε το σερί του με την πρωτιά στο FP3 του GP Σαουδικής Αραβίας αλλά ο Μάξ Φερστάπεν ήταν ακριβώς πίσω του.

Το απόλυτο στις ελεύθερες δοκιμές του GP Σαουδικής Αραβίας έκανε η Scuderia Ferrari, με τον Σαρλ Λεκλέρ να γράφει το ταχύτερο χρόνο της διαδικασίας στο 1:29,735. Πίσω του βρέθηκε ο Μαξ Φερστάπεν, με τον Ολλανδό να κάνει λάθος στην τελευταία του προσπάθεια με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Η μάχη της pole position όμως αναμένεται να κριθεί ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, με τη διαφορά τους στο τέλος του FP3 να είναι μόλις 33 χιλιοστά.

Εντυπωσιακό ήταν το γεγονός πως έξι διαφορετικές ομάδες βρέθηκαν στις 10 πρώτες θέσεις της κατάταξης, με τη διαφορά τους να είναι μικρότερη των επτά δεκάτων του δευτερολέπτου. Πολύ άσχημη η εικόνα της Mercedes που χάνει πάνω από ένα δευτερόλεπτο στις ευθείες σε σχέση με τους κορυφαίους συνδυασμούς και δεν έχει ρυθμό να μπει στη 10άδα.

🟢 FP3 GREEN LIGHT 🟢



The cars are out on track for the final practice session ahead of qualifying later today #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/SMuic7MnlW — Formula 1 (@F1) March 26, 2022

Η διαδικασία ξεκίνησε με τα μονοθέσια να επιστρέφουν στην πίστα, έπειτα από ένα ατελείωτο βράδυ Παρασκευής. Όσο η τύχη του αγώνα ήταν στα χέρια των οδηγών, οι ομάδες ανέλυσαν ενδελεχώς τα δεδομένα που σύλλεξαν οι οδηγοί, ώστε να τελειοποιήσουν το στήσιμο των μονοθεσίων. Η πρώτη ομάδα που πήγε για γρήγορους χρόνους ήταν η Ferrari, με τους Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ να χρησιμοποιούν τη μαλακή γόμα ελαστικών και με αρκετά καύσιμα στο ντεπόζιτο πλησίασαν τους χθεσινούς χρόνους μόλις μετά από δύο γύρους. Σημαντικό είναι το γεγονός πως οι συνθήκες του FP3 ήταν πολύ διαφορετικές από αυτές που θα συναντήσουν οι οδηγοί σε κατατακτήριες και σε αγώνα, με τις θερμοκρασίες να διαφέρουν σημαντικά.

Ολοένα και περισσότερα μονοθέσια βγήκαν στην πίστα για τις πρώτες γρήγορες προσπάθειές τους. Όπως στο FP2, έτσι και στο FP3 κάποιοι οδηγοί έκαναν δύο γύρους προθέρμανσης με τη μαλακή γόμα. Μέχρι τη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου, ο Λεκλέρ ήταν ο ταχύτερος στο 1:30,139 , με τους Γκασλί και Πέρεζ να τον ακολουθούν.

Δεν άργησε η απάντηση της Red Bull Racing, με τον Μαξ Φερστάπεν με το πρώτο του σετ μαλακής γόμας να ανεβαίνει εκείνος στην κορυφή, όντας ο πρώτος που κατέβηκε το ένα λεπτό και τριάντα δευτερόλεπτα στο τριήμερο. Με 25 λεπτά όμως να απομένουν, ο Γκασλί αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα και σταμάτησε μέσα στο pitlane, δίχως όμως να προκαλέσει διακοπή της διαδικασίας.

Gasly comes to a halt in the pit lane exit



The Frenchman reports drive shaft issues with his car #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/hbJFBSq9ML — Formula 1 (@F1) March 26, 2022

Όλες οι ομάδες έβαλαν νέο σετ της μαλακής γόμας στα μονοθέσιά τους, με τους οδηγούς να βγαίνουν για μία ακόμη προσομοίωση κατατακτηρίων. Εντυπωσιακό ήταν το γεγονός ένα γράφημα που εμφανίστηκε στη μετάδοση, πως η Mercedes W13 έκανε ένα ολόκληρο δευτερόλεπτο στις ευθείες από τη Red Bull RB18. Σε εκείνο το σημείο, κανένας οδηγός της δεν είχε πλησιάσει τον ταχύτερο γύρο της Παρασκευής.

Ο Φερστάπεν ήταν ο πρώτος που έκανε γρήγορη προσπάθεια, όμως στη στροφή 22 βγήκε εκτός πίστας και λίγο έλλειψε να χτυπήσει στον τοίχο. Ολοένα και περισσότεροι οδηγοί βελτίωναν το χρόνο τους, με τον Πέρεζ να ανεβαίνει στη 2η θέση, ενώ ο Λεκλέρ έμεινε 0,1 δευτ. πίσω από τον Πέρεζ. Εντυπωσιακός ήταν ο Μάγκνουσεν που ήταν μισό δευτερόλεπτο μακριά από τον ταχύτερο γύρο, ενώ οι δύο Mercedes δεν είχαν ταχύτητα να μπουν εντός 10άδας.

Inside the final 10 mins of FP3



Verstappen on the limit, runs wide at Turn 22 and aborts his flying lap#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/BnYR5Y2dp7 — Formula 1 (@F1) March 26, 2022

Στην εκπνοή της διαδικασίας όμως, ο Λεκλέρ πέρασε στην αντεπίθεση και έγραψε την ταχύτερη επίδοση στο FP3 με το 1:29,735 και πλέον θα λύσει τις διαφορές του με τον Φερστάπεν στις κατατακτήριες δοκιμές.

Η δράση συνεχίζεται στις 19:00 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές. Μην χάσετε το LIVE του Gazzetta απί τις 18:40.

Φωτογραφίες: Scuderia Ferrari