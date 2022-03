Μετά το μέτριο ξεκίνημα στο 2022 η γερμανική ομάδα δεν θέτει μακροπρόθεσμους στόχους όσον αφορά τη διεκδίκηση του τίτλου.

Η νέα σεζόν της Formula 1 ξεκίνησε στο Μπαχρέιν και οι οδηγοί μάς χάρισαν μία εξαιρετική μάχη. Η νέα εποχή του σπορ έφερε αλλαγές, με τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari να κερδίζει τον αγώνα, δίνοντας στην ιταλική ομάδα την πρώτη της νίκη μετά από περισσότερες από 900 ημέρες.

Όμως το ξεκίνημα της νέας χρονιάς είχε και μία αρνητική έκπληξη, που δεν ήταν άλλη από την εμφάνιση της Mercedes-AMG. H γερμανική ομάδα έχει κατακτήσει τα τελευταία 8 πρωταθλήματα κατασκευαστών, όμως φέτος υστερεί σε απόδοση σε σχέση με τις Ferrari και Red Bull Racing. Αυτό είχε αποτέλεσμα ο Λιούις Χάμιλτον να βρεθεί στην 5η θέση στις κατατακτήριες, ενώ στον αγώνα κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις εγκαταλείψεις των δύο RB18 και πήρε το βάθρο.

Μετά τον αγώνα, ο επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ, μίλησε για την πρωτόγνωρη κατάσταση που βρέθηκε η ομάδα του στο Μπαχρέιν: «Ήταν κάτι καινούργιο για εμάς, διότι στο Μπαχρέιν ήμασταν στο πουθενά ανάμεσα στις θέσεις 4 και 6. Με τον τρόπο αυτό, μπορείς να πειραματιστείς περισσότερο και πιστεύω πως αυτό που κάναμε με τα σκληρά ελαστικά άξιζε. Είχαμε πολύ διαφορετική στρατηγική από όλους και φυσικά δεν δούλεψε σε καμία περίπτωση. Όμως κάναμε περισσότερα χιλιόμετρα, περισσότερους γύρους και μαζέψαμε δεδομένα. Η 5η και 6η θέση θα αντανακλούσε την πραγματική μας εικόνα. Ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί στην αρχή και είχαμε δυνατό ρυθμό. Το Μπαχρέιν ήταν ένα χρήσιμο τεστ για εμάς. Υπάρχουν πολλοί τομείς που μπορούμε να βελτιωθούμε ώστε να ανταγωνιζόμαστε τις ομάδες που βρίσκονται μπροστά».

Εκτός από τη συμπεριφορά της W13, ερωτηματικό προκάλεσε και η απόδοση του κινητήριου συνόλου της γερμανικής εταιρείας. Στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης, είδαμε μόνο μονοθέσια με κινητήρα Mercedes, κάτι που έχει προκαλέσει ερωτήματα στα paddock αναφορικά με την πραγματική του ισχύ. Ωστόσο ένας αγώνας δεν είναι ικανός ώστε να δώσει την πλήρη εικόνα.

Επιπλέον ο Βολφ τόνισε πως η ομάδα του δεν θα βιαστεί να φέρει νέα κομμάτια στο μονοθέσιο, καθώς υπάρχουν πρώτα άλλες προτεραιότητες: «Πρέπει να βρούμε το πώς θα αντλήσουμε την πραγματική απόδοση πριν φέρουμε αναβαθμίσεις».

Όσο για τις πιθανότητες της Mercedes για να πάρει ακόμη ένα πρωτάθλημα ο Αυστριακός τόνισε: «Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να ξέρουμε, δεν κοιτάμε το πρωτάθλημα αυτήν τη στιγμή. Αν δούμε τη δυναμική του Μπαχρέιν, είναι πολύ δύσκολο για εμάς, δεν μπορούμε καν να σκεφτούμε πως είμαστε διεκδικητές. Αν δούμε όμως τη συνολική εικόνα του αγώνα, πήραμε το μέγιστο των βαθμών που ήταν δυνατό. Κάθε αγώνας μετράει για εμάς. Ρεαλιστικά, αν είσαι τρίτος, δεν μπορείς να σκέφτεσαι τις νίκες».

Το πρωτάθλημα της Formula 1 συνεχίζεται το τριήμερο 25-27 Μαρτίου με το GP Σαουδικής Αραβίας.

Morning Team. 👊 We know there's still lots of work to do but we can't help smiling today. pic.twitter.com/cUbS2MltbG