MotoGP Ινδονησίας: O Κουαρταραρό ταχύτερος στις ελεύθερες δοκιμές

Ο Φάμπιο Κουαρταραρό ήταν ο ταχύτερος αναβάτης μετά την πρώτη ημέρα ελεύθερων δοκιμών στην πίστα της Μανταλίκα για λογαριασμό της Yamaha.

Το δεύτερο αγωνιστικό τριήμερο του MotoGP ξεκίνησε στην πίστα Μανταλίκα, με το GP Ινδονησίας να είναι ένα ταξίδι στο άγνωστο για αναβάτες και ομάδες. Αυτός που έγραψε την ταχύτερη επίδοση έκανε ο Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha στο 1:31,608. Πίσω του ακολούθησε ο Φράνκο Μορμπιντέλι όντας 0,030 δευτ. πιο αργός, με τη Yamaha να κάνει το 1-2 κόντρα στα προγνωστικά.

Στην 3η θέση βρέθηκε ο Ζοάν Ζαρκό για λογαριασμό της Pramac Racing, 0,2 δευτ. μακριά από την κορυφή. Η ιταλική ομάδα χαμογέλασε και πάλι όταν είδε τον Χόρχε Μαρτίν να είναι 4ος. Στην 5η θέση παρά την πτώση βρέθηκε ο νικητής του πρώτου αγώνα, Ενέα Μπαστιανίνι.

Ο πρώτος εργοστασιακός αναβάτης της Ducati ήταν ο Τζακ Μίλερ στην 6η θέση, ολοκληρώνοντας μπροστά από την Aprilia του Αλέις Εσπαργκαρό. Οι δύο εργοστασιακοί αναβάτες της KTM, Μπραντ Μπίντερ και Μιγκέλ Ολιβέιρα ακολούθησαν στις θέσεις 8 και 9, ενώ την πρώτη 10άδα έκλεισε ο Άλεξ Ρινς της Suzuki. Οι 10 πρώτοι αναβάτες έχουν αυτή τη στιγμή το εισιτήριο για απευθείας πρόκριση στο Q2.

Αρκετοί είναι οι αναβάτες που εύχονται να μην βρέχει αύριο το πρωί στο FP3. Οι δύο εργοστασιακοί αναβάτες της Honda ήταν στις θέσεις 20 και 23, ο Πέκο Μπανάια της Ducati βρήκε μπροστά του κίτρινες σημαίες και περιορίστηκε στην 22η θέση, ενώ και ο Ζοάν Μιρ με Suzuki ήταν στις πίσω θέσεις.

Τι έγινε στο FP1

H βροχή έπεφτε με αμείωτο ρυθμό καθ’όλη τη διάρκεια της νύχτας κι αυτό είχε επηρεάσει σημαντικά τις μικρότερες κατηγορίες. Μέχρι να ξεκινήσει η διαδικασία του MotoGP, είχε κάνει την εμφάνισή της η στεγνή γραμμή, όμως οι περισσότεροι αναβάτες βγήκαν στην πίστα με ελαστικά βροχής.

Οι αναβάτες προσπάθησαν να μάθουν την πίστα σε διαφορετικές συνθήκες, παρά το γεγονός πως ήταν εκεί ένα μήνα πριν για ένα διήμερο χειμερινό τεστ. Η μεγάλη διαφορά είναι στο πίσω ελαστικό, με τον επίσημο προμηθευτή του MotoGP, τη Michelin, να έχει φέρει μία νέα έκδοση.

It's safe to say @polespargaro loves the Mandalika circuit! 🙌



Setting the pace in testing the @HRC_MotoGP riders tops the opening #MotoGP session of the day! 💨#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/SywTql88MB — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 18, 2022

Οι χρόνοι άρχισαν να πέφτουν σημαντικά στα τελευταία λεπτά, με τα σλικ ελαστικά (για στεγνό οδόστρωμα) να κάνουν την εμφάνισή τους, όμως δεν είδαμε πολλούς αναβάτες να πιέζουν στο όριο. Λίγο πριν από τη λήξη της διαδικασίας, ο Πολ Εσπαργκαρό με Honda έγραψε τον ταχύτερο χρόνο στο 1:33,499 και άφησε στη 2η θέση τον Μιγκέλ Ολιβέιρα της KTM. Πίσω τους ακολούθησε ο Μαρκ Μάρκεθ της Honda, ενώ ο πρωταθλητής, Φάμπιο Κουαρταραρό περιορίστηκε στη 16η θέση.

Αποτελέσματα FP1

Τι έγινε στο FP2

Η διαδικασία ξεκίνησε με τους αναβάτες να βγαίνουν αμέσως στην πίστα. Οι συνθήκες ήταν πολύ βελτιωμένες και όλοι ήθελαν να πάρουν μία γεύση από την πίστα στις συνθήκες που θα συναντήσουν σε κατατακτήριες και αγώνα. Οι χρόνοι από το FP1 άρχισαν να πέφτουν αμέσως, με την πρόσφυση της πίστας να βελτιώνεται. Επιπλέον είχαν στο μυαλό τους και το φόβο πως στο FP3 του Σαββάτου μπορεί να βρέχει και αυτό σημαίνει πως δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν μία θέση στο Q2 των κατατακτηρίων.

Στο μεγαλύτερο μέρος των 45 λεπτών, οι αναβάτες γυρνούσαν στην πίστα ώστε να αποκτήσουν εμπειρία και οι επιθέσεις στα χρονόμετρα ξεκίνησαν στο τέλος. Αυτός που ξεχώρισε στο τέλος ήταν ο Φάμπιο Κουαρταραρό, ο οποίος με έναν πολύ γρήγορο χρόνο, με τη Yamaha να κάνει το 1-2. Μάλιστα μεγάλη ήταν η απογοήτευση για τις δύο εργοστασιακές Honda, που βρέθηκαν στις τελευταίες θέσεις. Οι πτώσεις στο τέλος των Μάρκεθ και Μπαστιανίνι επηρέασαν πολλές γρήγορες προσπάθειες, κάτι που δείχνει πως η τελική κατάταξη δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική δυναμική των αναβατών.

H δράση συνεχίζεται το αύριο με το FP3. Μη χάσετε το LIVE του Gazzetta το Σάββατο 19 Μαρτίου στις 8:50 για τις κατατακτήριες δοκιμές.

Αποτελέσματα FP2 MotoGP GP Ινδονησίας