O Λούις Χάμιλτον ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για… τον εαυτό του!

Θα προβληθεί μέσω του Apple TV+ και υπόσχεται πλήρη πρόσβαση στον Βρετανό και την ομάδα του!

Το «Formula 1: Drive To Survive» άνοιξε τον Ασκό του Αιόλου. Έδειξε πως ο μηχανοκίνητος αθλητισμός μπορεί να παράγει τηλεοπτικό προϊόν με μεγάλη απήχηση σε ευρύ κοινό κι αυτό γεννά πλέον όλο και περισσότερες παραγωγές!

Το Netflix έκανε την αρχή με το «Formula 1: Drive To Survive», που εξασφάλισε τεράστια προβολή του σπορ σε νέο κοινό, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εύλογα έχει ήδη φτάσει στην τέταρτη σεζόν, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ και μερικές ημέρες.





Όμως αυτή ήταν απλά η αρχή. Ήδη το MotoGP έχει το δικό του αντίστοιχο ντοκιμαντέρ, με τίτλο «MotoGP: Unlimited», που κάνει πρεμιέρα σήμερα, 14 Μαρτίου. Αυτή τη φορά στην ανταγωνιστική πλατφόρμα του Amazon Prime.

Προφανώς το Apple TV+ δεν θα έμενε με σταυρωμένα τα χέρια. Έτσι έφτασε σε συμφωνία με τον Λούις Χάμιλτον για να δημιουργήσει ένα ντοκιμαντέρ που θα αφορά τον πιο επιτυχημένο οδηγό στην ιστορία του σπορ.





Μάλιστα, από πίσω υπάρχει ολόκληρη dream team. Ο Ματ Κέι έχει τη σκηνοθεσία ενώ στην παραγωγή έχουμε αρκετά ονόματα. Με πρώτο στη λίστα αυτό του ίδιου του Χάμιλτον που θα έχει ρόλο και εμπρός και πίσω από την κάμερα. Συμπαραγωγοί θα είναι η συνεργάτιδα του Βρετανού, Πένι Θόου, ο Σκοτ Μπούντνικ ενώ τη συνολική διεύθυνση θα έχει ο Ρίτσαρντ Πλέπερ.

Όμως στο παιχνίδι είναι ακόμα η One Community και η Box to Box Films, η εταιρεία που είναι πίσω από το «Formula 1: Drive To Survive». Καταλαβαίνετε λοιπόν το ύφος που θα έχει το ντοκιμαντέρ.





Πέρα από την πλήρη πρόσβαση στον Χάμιλτον και την ομάδα ανθρώπων που είναι δίπλα του, όπως για παράδειγμα τη βοηθό του και φυσιοθεραπεύτρια Άντζελα Κάλεν, θα αναδείξει αθέατες πλευρές της συνεργασίας του με την ομάδα της Mercedes. Παράλληλα, έχει γίνει λόγος για συμμετοχή πολλών αναγνωρίσιμων προσώπων, που μιλούν για τον Λούις. Όχι μόνο πρόσωπα των αγώνων.

Η σχετική ανακοίνωση του Apple TV+ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Χάμιλτον έχει χαράξει με εμφατικό τρόπο ένα αχαρτογράφητο μονοπάτι: επαγγελματικά, κοινωνικά και πολιτιστικά, μεταμορφώνοντας το σπορ σε παγκόσμια κλίμακα. Προερχόμενος από οικογένεια εργατικής τάξης, ο Λούις είναι επιτυχημένος σε ένα σπορ όπου οι πιθανότητες ήταν εναντίον του. Όμως το ταλέντο του έλαμψε, επιτρέποντάς του να κυριαρχήσει στο άθλημα για περισσότερο από μία δεκαετία. Ο Χάμιλτον είναι αυτή τη στιγμή ο μόνος μαύρος οδηγός που αγωνίζεται στη Formula 1. Αγκάλιασε όσα τον έκαναν διαφορετικό και η αναρρίχηση του στην κορυφή έχει οδηγήσει στη δέσμευσή του να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα του για να επηρεάσει θετικές αλλαγές για τις μελλοντικές γενιές».





Δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμα ο τίτλος του ή το πότε θα είναι διαθέσιμο. Την ίδια ώρα, ο 37χρονος φημολογείται πως θα εμπλέκεται, με άγνωστο ακόμα ρόλο, στη νέα ταινία που ετοιμάζεται με θέμα την F1 και θα έχει ως πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ.



Φωτογραφίες: Mercedes-AMG Petronas, Lewis Hamilton/Twitter