Παρά την ταχύτερη επίδοση στις χειμερινές δοκιμές, η αυστριακή ομάδα πιστεύει πως αυτοί οι χρόνοι δεν έχουν σημασία.

Την έκτη και τελευταία ημέρα χειμερινών δοκιμών της Formula 1, η Red Bull Racing εμφανίστηκε στην πίστα με μία διαφοροποιημένη RB18. To μονοθέσιο είχε διαφοροποιημένα sidepod με πιο επιθετικό σχεδιασμό ώστε να βελτιστοποιηθεί η απόδοση και να μειωθεί το βάρος του.

Από την πρώτη στιγμή στην πίστα, οι οδηγοί της ήταν στις κορυφαίες θέσεις και στο τέλος της ημέρας, ο Μαξ Φερστάπεν με το 1:31,720 έγραψε την ταχύτερη επίδοση του τριημέρου. Ο χρόνος του ήρθε με τη C5 γόμα, την πιο μαλακή από την γκάμα της Pirelli και παράλληλα χρησιμοποίησε χαρτογράφηση κινητήρα για υψηλή απόδοση.

Ο Ολλανδός πρωταθλητής αναφέρθηκε στον ταχύτερό του γύρο στο F1TV και θέλησε να κατευνάσει τα πνεύματα αναφορικά με την ταχύτητα της RB18: «Το κύριο μέλημά μας ήταν να δοκιμάσουμε τα ελαστικά που θα χρησιμοποιήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Κανένας δεν έχει κάνει πραγματική προσομοίωση κατατακτηρίων προς το παρόν. Το μονοθέσιο συμπεριφερόταν καλά και ολοκληρώσαμε το πρόγραμμά μας. Οι αναβαθμίσεις μας δούλεψαν καλά, κάτι που πάντα το εύχεσαι».

Κατά τη διάρκεια των χειμερινών δοκιμών, όλες οι ομάδες θέλουν να διώξουν τον τίτλο του φαβορί από πάνω τους. Έτσι, καταφεύγουν σε δηλώσεις σε καθημερινή βάση, βαφτίζοντας αντιπάλους ως τους ταχύτερους.

Ο επικεφαλής μηχανολογίας της Red Bull Racing, Γκιγιόμ Ροκλέν, δεν έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα τελικά αποτελέσματα στο τεστ του Μπαχρέιν: «Την τελευταία ημέρα θελήσαμε να δοκιμάσουμε πράγματα που είχαμε μάθει τις προηγούμενες ημέρες. Θέλαμε να ακολουθήσουμε τη διαδικασία που οι οδηγοί δοκίμασαν πολλές διαφορετικές γόμες, ώστε να έχουμε μία καλή βάση για να δουλέψουμε την επόμενη εβδομάδα στο GP Μπαχρέιν. Οι χρόνοι από τις δοκιμές δεν έχουν καμία σημασία».

Το GP Μπαχρέιν είναι προγραμματισμένο για τις 18-20 Μαρτίου. Όλη τη δράση από το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1 μπορείτε να την παρακολουθείτε στο Gazzetta.

