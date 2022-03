Formula 1 Δοκιμές Μπαχρέιν, Ημέρα 3η: Φινάλε με τον πρωταθλητή Φερστάπεν στην κορυφή

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο ταχύτερος οδηγός την τελευταία ημέρα χειμερινών δοκιμών για το 2022 με τη νέα και αναβαθμισμένη Red Bull RB18.

Οι χειμερινές δοκιμές της Formula 1 για το 2022 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στο Μπαχρέιν και πλέον οι 10 ομάδες ετοιμάζονται για την έναρξη της σεζόν, την ερχόμενη εβδομάδα. Συνολικά κάλυψαν ακόμη 24 ώρες δοκιμών, έκαναν τις προσομοιώσεις τους, έφεραν τις αναβαθμίσεις τους και πλέον προετοιμάζονται για μία ακόμη μαραθώνια χρονιά.

Ταχύτερος και με άκρως εμφατικό τρόπο ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. Στο τέλος της 4ωρης απογευματινής διαδικασίας,ο Ολλανδός οδηγός έκανε προσομοίωση κατατακτηρίων με τη C5 γόμα και σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1:31,720, ενώ έκανε 53 γύρους στο σύνολο. Μαζί με τον Σέρτζιο Πέρεζ, η αυστριακή ομάδα έκανε στο σύνολο 96 γύρους την τελευταία ημέρα. Στη 2η θέση ολοκλήρωσε ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari όντας 0,695 δευτερόλεπτα πιο αργός, αλλά με τη C4 γόμα. Συνολικά η ιταλική ομάδα με τους δύο οδηγούς της πραγματοποίησε 119 γύρους. Ο Φερνάντο Αλόνσο είχε ρόλο οδηγού για την Alpine σήμερα και με 122 γύρους βρέθηκε με τη C4 γόμα στην 3η θέση της κατάταξης.

Τους περισσότερους γύρους την τελευταία ημέρα σημείωσε η Alfa Romeo με 150 συνολικά. Ακολούθησε η Mercedes με 149 γύρους, όμως απογοήτευσε με την απόδοσή της, ακόμη κι αν προσπάθησε να κρύψει απόδοση. Τους λιγότερους την τελευταία ημέρα είχε η McLaren με 90.

Η τελευταία ημέρα δοκιμών ξεκίνησε με τις ομάδες να βγαίνουν από νωρίς στην πίστα. Το πρόγραμμά τους ήταν γεμάτο από αεροδυναμικές δοκιμές, πειραματισμούς στα set-up των μονοθεσίων, γυρολόγια με λίγα ή πολλά καύσιμα και προσομοιώσεις αγώνων. Όντας η τελευταία ημέρα δοκιμών, ήταν κρίσιμο για όλους να καταφέρουν να ολοκληρώσουν όσους περισσότερους γύρους ήταν δυνατό και παράλληλα να λύσουν όσα περισσότερα προβλήματα γινόταν.



Τα βλέμματα στράφηκαν στη Red Bull Racing. H αυστριακή ομάδα "φόρεσε" στην RB18 πολύ σημαντικές αναβαθμίσεις, ειδικά στα sidepod της RB18 και στο πάτωμα. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες ημέρες, είδαμε πολύ λιγότερα λάθη και εξόδους από τους οδηγούς με τις στροφές 4, 10 και 14 να συνεχίζουν να είναι πρόβλημα. Όντας μία πίστα που καταπονεί πολύ τα φρένα, δίνει τη δυνατότητα στις ομάδες να δοκιμάζουν πολλές διαφορετικές λύσεις.

Η Red Bull Racing έψαξε απόδοση και την βρήκε με τον Σέρτζιο Πέρεζ, ο οποίος έγραψε τον ταχύτερο γύρο. Τα προβλήματα συνεχίστηκαν για τη McLaren, που δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα στο σύστημα πέδησης στο τεστ και περιμένει να δει την οποιαδήποτε εξέλιξη σε μία εβδομάδα. Παράλληλα είδε τον Ντάνιελ Ρικάρντο να χάνει την και την τελευταία ημέρα, καθώς βρέθηκε θετικός στην Covid-19.

Στο τέλος της διαδικασίας υπήρξε έλεγχος συστημάτων από τη Διεύθυνση Αγώνα που έβγαλε την κόκκινη σημαία. Εν τέλει πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική εκκίνηση από στάση με τέσσερα μονοθέσια, κάτι που ολοκλήρωσε το πρώτο 4ωρο της ημέρας.

