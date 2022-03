Οι φετινές 24 Ώρες Λε Μαν θα είναι συγκλονιστικές (vid)

Γεμάτο το grid στο θρυλικό αγώνα του 2022, με τις καλύτερες ομάδες των αγώνων αντοχής να ετοιμάζονται να προσφέρουν τεράστιο θέαμα τον ερχόμενο Ιούνιο.

H ACO προέβη σε ανακοίνωση της επίσημης λίστας συμμετοχών για τις 24 Ώρες Λε Μαν του 2022. Οι συμμετοχές ήταν προγραμματισμένο να ανακοινωθούν νωρίτερα μέσα στο μήνα, όμως η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία οδήγησε στην καθυστέρησή της. Μάλιστα, η φόρμα συμμετοχής έπρεπε να ανοίξει και πάλι, μιας και υπήρξαν ομάδες που ματαίωσαν τα αγωνιστικά τους προγράμματα λόγω του πολέμου.

Παρά τα όποια προβλήματα, θα δούμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά 62 συνολικά συμμετοχές στο θρυλικό αγώνα. Τα αγωνιστικά που συμμετέχουν στις 24 Ώρες Λε Μαν ανήκουν σε τέσσερις κατηγορίες, δύο πρωτότυπων και δύο GT.

5 Hypercars on the grid next June ! @FIAWEC #LeMans24 pic.twitter.com/BFchyDqipb — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) March 10, 2022

Στην κατηγορία Hypercar θα έχουμε συνολικά 5 αγωνιστικά, όσα είχαμε και το 2021. Η Toyota Gazoo Racing θα παρατάξει δύο GR010 Hypercar Hybrid αγωνιστικά που θα τεθούν αντιμέτωπα με τα δύο 007 Hypercar της Glickenhaus και το LMP1 αγωνιστικό της Alpine. Η κατηγορία ήταν προγραμματισμένο να έχει επιπλέον συμμετοχές, όμως η Peugeot ανακοίνωσε πρόσφατα πως δεν θα αγωνιστεί φέτος στο Λε Μαν με το εκκεντρικό 9X8 Hypercar.

Στην κατηγορία της LMP2 θα δούμε συνολικά 27 αγωνιστικά να μάχονται για τη νίκη. Από αυτά, τα 15 είναι από το WEC και τα 10 έχουν δηλωθεί ως Pro/Am συμμετοχές. Τα μεγαθήρια της κατηγορίας είναι οι Jota Sport, United Autosports και Team WRT, ενώ ορισμένα από τα μεγάλα ονόματα που θα κάνουν ντεμπούτο είναι αυτά των Team Penske, Vector Sport και Prema.

7 GTE Pros will be fighting on the track ! @FIAWEC #LeMans24 pic.twitter.com/GnqnczS1e4 — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) March 10, 2022

Στην GTE-Pro θα έχουμε συνολικά 7 συμμετοχές. Από τις συμμετοχές του WEC έχουμε τις δύο εργοστασιακές Ferrari 488 GTE Evo, τις δύο εργοστασιακές Porsche 911 RSR GTE και τη μία Corvette C8.R GTE. Οι δύο επιπλέον συμμετοχές αποτελούνται από μία επιπλέον Corvette C8.R και ακόμη μία Ferrari 488 της Riley Motorsport.

Στην κατηγορία GTE-Am θα έχουμε ένα εξαιρετικά μεγάλο grid, με 23 αγωνιστικά στο σύνολο να ρίχνονται στη μάχη. Οι 13 συμμετοχές είναι από το WEC, ενώ οι υπόλοιπες 10 είναι είτε από προσκλήσεις, είτε από επιτυχημένες αιτήσεις. Συνολικά θα δούμε 12 αγωνιστικά GTE από τις Porsche και Ferrari, ενώ στην κατηγορία θα κάνουν την εμφάνισή τους 3 Aston Martin Vantage GTE.

Ο αγώνας για τις 24 Ώρες Λε Μαν είναι προγραμματισμένος για το διήμερο 11-12 Ιουνίου. Το πρωτάθλημα του WEC, στο οποίο περιλαμβάνεται ο θρυλικός αγώνας, ξεκινά την Παρασκευή 18 Μαρτίου με τον αγώνα 1000 Μιλίων στο Σίμπρινγκ.

Δείτε το παρακάτω animated βίντεο με τις φετινές συμμετοχές για τις 24 Ώρες Λε Μαν.

Φωτογραφίες: Toyota