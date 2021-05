Σε προπονήσεις και σίγουρα σε παιχνίδια με φίλους του, ο Ένζο Πέρες έχει βάλει ξανά γάντια για να παίξει ως τερματοφύλακας. Οι εντυπωσιακές αποκρούσεις και οι εκτινάξεις στις γωνίες της εστίας ίσως και να τον ενθουσιάζουν, αν και ήξερε ότι από τη στιγμή που έπαιρνε ρίσκο να τραυματιστεί με αντιεπαγγελματικό τρόπο, θα ήταν αρκετά χαλαρός.

Τώρα, στα 35 του και έχοντας αποφασίσει να μην κάνει ταξίδι στην Ευρώπη για μεταγραφή - τον ήθελαν στην Τουρκία - πρόσφερε τις υπηρεσίες του ως τερματοφύλακας μπαίνοντας εξ αρχής στον αγωνιστικό χώρο με άλλη φανέλα και με γάντια. Σε επίσημο παιχνίδι.

Εκεί, όπου τα γκολ μετρούσαν κανονικά και η αγαπημένη του Ρίβερ Πλέιτ ήταν τρομερά «πληγωμένη» από την έξαρση του κορονοϊού στο εσωτερικό της...

Το θέμα είχε γίνει γνωστό από το μεσημέρι της Τετάρτης για το γεγονός πως λόγω κρουσμάτων στην Ρίβερ και ανάγκης ν' απομονωθούν και οι τέσσερις τερματοφύλακες της ομάδας, δεν υπήρχε διαθέσιμος πορτιέρε για την ομάδα του Μαρσέλο Γκαγιάρδο. Στα 35 του και μη έχοντας ν' αποδείξει τίποτα περισσότερο σε κανέναν, ο Ένζο Πέρες βγήκε μπροστά και θέλησε να το πάρει πάνω του.

Λένε ότι αντιμετώπιζε και πρόβλημα τραυματισμού που δεν θα του επέτρεπε να τρέχει τόσο πολύ στο χώρο του κέντρου κι έτσι η παρουσία του στα γκολπόστ θα βοηθούσε την ομάδα του να παίξει τελικά το ματς με την Ιντεπεντιέντε. Δεν υπήρχε άλλος. Ήταν ο Πέρες και οι υπόλοιποι 10. Ο πάγκος ήταν παντελώς άδειος, αφού η Ρίβερ δεν είχε άλλους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές.

Οι αντίπαλοι έκαναν 22 τελικές προσπάθειες για γκολ, οι 5 εξ αυτών ήταν προς τον στόχο, τις 4 τις απομάκρυνε ο Πέρες και δέχθηκε ένα γκολ, το οποίο όμως οι συμπαίκτες του είχαν τρόπό να του δώσουν μηδαμινή σημασία. Τελικό σκορ 2-1 για την Ρίβερ, τίτλος ήρωα για τον 35χρονο Αργεντινό στα γκολπόστ, ο οποίος αναδείχθηκε και MVP της αναμέτρησης!

Λόγω της ιστορικής σημασίας της περίστασης, στο φινάλε πόζαρε μαζί με τα παιδάκια του στ' αποδυτήρια και πήρε από τον πίνακα την 11άδα του αγώνα για να θυμάται για πάντα το ματς που έπαιξε ως γκολκίπερ...

The midfielder put on the gloves and earned #BestOfTheMatch honors as #River topped @SantaFe . pic.twitter.com/z8SghkbYFd

An unforgettable night for @RiverPlate and Enzo Pérez!

River Plate vs Santa Fe last night...

20+ Covid cases for River Plate

All their goalkeepers ruled out

They played with zero substitutes

Midfielder Enzo Pérez started in goal

Pérez then played through a hamstring injury, won MOTM and River won 2-1... scenes pic.twitter.com/Ol85ekExcs

— ODDSbible (@ODDSbible) May 20, 2021