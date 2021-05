Ο Ινιέστα στα 37 του παρέθεσε συνέντευξη Τύπου και σε αυτή όλοι πίστεψαν πως θα γνωστοποιούσε το φινάλε της θητείας του στην ομάδα της Ιαπωνίας και την επιστροφή του στην Μπαρτσελόνα.

Παρ' όλα αυτά ο θρύλος των «μπλαουγκράνα» ανακοίνωσε πως πλέον έχει υπογράψει νέο συμβόλαιο συνεργασίας δύο ετών με την Βίσελ Κόμπε για να παραμείνει εκεί μέχρι και το 2023.

Στην Μπαρτσελόνα ναι μεν τον περιμένουν πίσω για ν' αναλάβει πόστο στο κλαμπ, ωστόσο, αυτό δεν θα γίνει τώρα...

| Official: In the press conference Vissel Kobe and Andrés Iniesta announce that the player extended his contract until 2023. pic.twitter.com/OqljLPs0Co

— Barça Buzz (@Barca_Buzz) May 11, 2021