Η Άννα Λεβαντόφσκα έδωσε το update που περίμεναν όλοι οι φίλοι της Μπαρτσελόνα, αναφορικά με το μέλλον του συζύγου της.

Το μέλλον του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στην Μπαρτσελόνα παραμένει στον... αέρα, με τον Πολωνό να έχει μπει στους πέντε τελευταίους μήνες του συμβολαίου του και τίποτα να μην έχει ξεκαθαρίσει.

Παρότι έχει πατήσει τα 37 χρόνια ζωής, ο Πολωνός στράικερ συνεχίζει να είναι πολύτιμος για τους Καταλανούς, μετρώντας 12 γκολ και 3 ασίστ σε 25 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις την τρέχουσα σεζόν. Συνολικά, έχει προσφέρει 113 «παστέλια» και 23 τελικές πάσες σε 172 ματς, εξ'΄ου και η δυσκολία των ανθρώπων της Μπάρτσα να πάρουν απόφαση.

Ωστόσο, η γυναίκα του, φρόντισε να δώσει ένα σημαντικό update στην υπόθεση. Η Άννα Λεβαντόφσκα μίλησε στο Plejada, ένα δημοφιλές πολωνικό μέσο ενημέρωσης, για το άμεσο μέλλον της και παραδέχτηκε εμμέσως ότι φαίνεται να είναι το τέλος της θητείας του συζύγου της στη Βαρκελώνη: «Θα δούμε πώς θα πάει η σεζόν στη Βαρκελώνη φέτος, γιατί, ας πούμε, πιθανότατα θα είναι η τελευταία σεζόν του συζύγου μου εδώ.

Τι ακολουθεί; Δεν ξέρουμε, αλλά αυτή είναι η πορεία ενός σπουδαίου αθλητή και ιδιαίτερα ενός σπουδαίου αθλητή, και είμαστε έτοιμοι γι' αυτό», πρόσθεσε αναφορικά με το μέλλον του «Λέβα», που ήδη έχει στα χέρια του προτάσεις από συλλόγους της Ευρώπης, της Σαουδικής Αραβίας και του MLS.