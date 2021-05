Μοράις ο αντι-Λουτσέσκου στην Αλ-Χιλάλ (pics)

Ο Μοράις είναι γνωστός στην Ελλάδα από το αποτυχημένο πέρασμά του από την ΑΕΚ τη σεζόν 2016/17.

Ο 56χρονος Πορτογάλος τεχνικός επιστρέφει στους πάγκους μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, μιας και τελευταία φορά που καθοδήγησε ομάδα ήταν τον Δεκέμβριο του 2020, στη Νότιο Κορέα την Τζεονμπούκ Χιουντάι Μότορς, με την οποία κατέκτησε και δύο πρωταθλήματα (2019, 2020).

Με ανακοίνωσή της, η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας γνωστοποίησε την πρόσληψη του Μοράις μέχρι το τέλος της σεζόν, ο οποίος αντικαθιστά τον Ρασβάν Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

JOSÉ MORAIS and his assistants have just arrived in Riyadh #AlHilal pic.twitter.com/b2ZQ91yxhD

The Portuguese Coach “José Morais” to Lead #AlHilal until the End of the Season pic.twitter.com/Z9AGCkb9JI

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) May 2, 2021