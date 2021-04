Ασύλληπτη γκολάρα με «no look» τακουνάκι από τον Νάνι (vid)

Στα 34 του χρόνια πλέον ο άλλοτε σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αγωνίζεται στο MLS για λογαριασμό της Ορλάντο Σίτι. Στην πρόσφατη αναμέτρηση της ομάδας του με την Σπόρτινγκ Κάνσας ο Νάνι, βρήκε δίχτυα με εντυπωσιακό τρόπο!

Συγκεκριμένα, ο έμπειρος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός κατάφερε να σκοράρει με ένα «no look» τακουνάκι και με αυτό το υπέροχο τέρμα να δώσει και τον βαθμό της ισοπαλίας στην ομάδα του.

Nani salvages a point for Orlando City with the casual backheel #MLS #SKCvORL

(via @OrlandoCitySC) pic.twitter.com/PNDN1mWUE9

— Planet Fútbol (@si_soccer) April 24, 2021