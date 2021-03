Σκόραρε στο αντίο της και στον πανηγυρισμό πήρε δαχτυλίδι γάμου (pics & vid)

Η Ράλι Ντόμπσον βίωσε την καλύτερη στιγμή της καριέρας της, μάλλον και της ζωής της γενικά. Η Αυστραλή επιθετικός της Melbourne City είχε προαναγγείλει ότι η αναμέτρηση κόντρα στην Perth Glory θα ήταν και το φινάλε της σταδιοδρομίας της. Η ομάδα της νίκησε 2-1 κι εκείνη άνοιξε το σκορ. Αυτό που την περίμενε όμως στον πανηγυρισμό της, ήταν εκπληκτικά αναπάντεχο.

Melbourne City women’s striker Rhali Dobson announced she would be retiring to support her partner who is undergoing brain cancer treatment.

She scored in her last match, @MelbourneCity won and her boyfriend proposed at full-time. pic.twitter.com/dXYu3BT6Db

