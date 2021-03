Η Τσαν Το υποδέχτηκε την Παρασκευή (19/3) την Τσονγκ Αν για την πρώτη αγωνιστική της δεύτερης κατηγορίας του πρωταθλήματος Βιετνάμ με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες με σκορ 1-1.

Η αναμέτρηση ήταν συναρπαστική ως προς την εξέλιξή της με τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων να κάνει πέναλτι στο 90ό λεπτό, να το αποκρούει και μάλιστα να πανηγυρίζει γλιστρώντας μπροστά στον διαιτητή διαμαρτυρόμενος πιθανότατα για την απόφαση.

Μάταια προσπαθούσαν να τον συγκρατήσουν οι συμπαίκτες του. Δείτε τη φάση:

Goalkeeper in Vietnam concedes last-minute penalty, saves it and celebrated with a knee slide at the referee pic.twitter.com/vGXfxhvWsZ

— Football Shithousery (@FootyRustling) March 19, 2021