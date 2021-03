Ο... αιώνια έφηβος, άσχετα από τον αριθμό που έχει η ηλικία του, ποδοσφαιριστής από την Ιαπωνία συνεχίζει την καριέρα του σε επαγγελματικό επίπεδο και προσπαθεί να πάει κόντρα στην ανθρώπινη φύση και την επιστήμη.

Στα 54 του χρόνια παραμένει μέλος της Yokohama FC και το πρωί της Τετάρτης έκανε την πρώτη του επίσημη εμφάνιση για το 2021!

Στην ήττα (2-0) από την Ουράβα, ο Καζιγιόσι Μιούρα μπήκε με αλλαγή στο 90' + 3' στη θέση του Κ.Ογκάουα και έτσι έχει να καταγράψει ακόμα ένα ματς στην καριέρα του, στο νέο έτος!

Kazuyoshi Miura made his first appearance of the 2021 season today for Yokohama FC after coming on as a substitute.

54 years-old and still going strong. pic.twitter.com/vhVqB4DMcF

