Τσάβι και Γκιγιέρμε κατέκτησαν (και) το πρωτάθλημα στο Κατάρ! (pics & vid)

Λίγες ημέρες πριν η Αλ Σαντ των Τσάβι και Γκιγιέρμε αλλά και του Σάντι Καθόρλα, επικράτησε 2-0 της Αλ Ντουχαΐλ και αναδείχθηκε κυπελλούχος Κατάρ! Ωστόσο, οι επιτυχίες για την ομάδα του Τσάβι δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς ο Ισπανός προπονητής πρόσθεσε στο ενεργητικό του και το πρωτάθλημα, μετά το 3-0 της Αλ Σαντ επί της Ουμ Σαλάλ.

Η Αλ Σαντ είναι η απόλυτη κυρίαρχη του πρωταθλήματος, αφού σε 18 παιχνίδια μετράει 16 νίκες και δύο ισοπαλίες και βρίσκεται στο +13 από τη 2η θέση με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε.

Ετσι κατέκτησε από τώρα τον φετινό τίτλο ο οποίος είναι και ο 15ος στην ιστορία του συλλόγου και πρώτος μετά από δύο χρόνια.

Ο Τσάβι ως προπονητής, έχει κατακτήσει στο παρελθόν το Κύπελλο του Κατάρ δύο φορές (2020,2021), το Σούπερ Καπ (2019), το Emir of Qatar Cup (2020) και το Stars Cup (2019/2020) και με αυτόν τον τρόπο έφτασε τους έξι τίτλους στη σύντομη προπονητική καριέρα του.

#CHAMP15NS

Al-Sadd have won the league title for the 15th time in the club's history.. Congratulations to all our fans!

March 7, 2021