Οπαδοί Κόλο – Κόλο: «Ή κερδίζετε, ή θα πεθάνετε»!

Στην Κόλο – Κόλο η κατάσταση έχει πλέον αρχίσει να ξεφεύγει, με τους οπαδούς της ομάδας να απειλούν ξεκάθαρα τους παίκτες και τα μέλη του συλλόγου σε περίπτωση που δεν αποφευχθεί ο πρώτος υποβιβασμός στα χρονικά της ομάδας.

Με ένα μεγάλο πανό, λίγες ώρες πριν από το ματς με την Ουνιβερσιδάδ Κονσεπσιόν, οι οπαδοί της Κόλο – Κόλο ξεκαθάρισαν προς τους παίκτες ότι: «Ή κερδίζετε, ή θα πεθάνετε»!

Colo Colo - Chile's most successful club - are one game away from the first relegation in their 96-year history. Their ultras today put up a banner outside the club's stadium: "They win or we kill them." pic.twitter.com/4alj2M6BCi

— Colin Millar (@Millar_Colin) February 16, 2021