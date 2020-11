Το επίκεντρο της προσοχής έγινε στη Βραζιλία το ματς της Κάμπε κόντρα στην Παραναβάι ( για την 3η κατηγορία) και αιτία αποτέλεσε το οβάλ σχήμα που δημιουργούσαν οι γραμμές στη «σέντρα» του γηπέδου.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, το δεξί ημικύκλιο σχεδιάστηκε ξεκάθαρα στο… πόδι, προκαλώντας εμφανές «κοντράστ» για όποιον παρακολούθησε το παιχνίδι. Ο ρέφερι της αναμέτρησης, μάλιστα, έκανε ειδική παρατήρηση στο φύλλο αγώνα για το ελαττωματικό σχήμα, που έδωσε ένα δυνατό ποδοσφαιρικό blooper για το 2020.

The referee noted the "defective field markings" in his report pic.twitter.com/FgJpgX7T06

— Guardian sport (@guardian_sport) November 24, 2020