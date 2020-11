Μετρούν 17 χρόνια «ζωής» υπό την αφρικανική συνομοσπονδία και 15 ως αναγνωρισμένη εθνική από τη FIFA. Μέχρι πρότινος, αποτελούσαν τον φτωχό συγγενή σε κάθε προκριματική διαδικασία για μεγάλη διοργάνωση, όμως, αυτό τείνει σοβαρά να αλλάξει. Οι Κομόρες, το Νο132 στο ranking της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας, βρίσκονται στην κορυφή του ομίλου τους για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε και χρειάζονται μόλις έναν βαθμό στα δύο τελευταία παιχνίδια, για να σφραγίσουν την ιστορική πρόκριση στην τελική φάση.

Το «πάρτι», βέβαια, έχει ήδη αρχίσει, με τους διεθνείς παίκτες, ανάμεσά τους και ο πρώην παίκτης των Ολυμπιακού, Πανιωνίου, Λεβαδειακού και Βέροιας, Μοχάμεντ Μπεν, να πανηγυρίζουν σαν «τρελοί» τη μεγάλη νίκη επί της Κένυας (2-1, ο Μπεν άνοιξε το σκορ), η οποία τους στέλνει μια ανάσα από την εκπλήρωση του μεγάλου ονείρου της χώρας.

Δείτε το γλέντι που στήθηκε στα αποδυτήρια:

Comoros are 132nd in the FIFA world rankings, they're just one point away from reaching their first ever AFCON and it means the world to them

(via @fedcomfootball)pic.twitter.com/STq4J4iu2l

— ESPN FC (@ESPNFC) November 16, 2020