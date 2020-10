Με την ευχή και την ελπίδα μέχρι τότε όλα να έχουν επιστρέψει στην... συνηθισμένη κανονικότητα κι όχι αυτή τη νέα που βιώνουμε όλοι λόγω του κορονοϊού, ώστε να καταφέρουμε να δούμε γεμάτες εξέδρες, ο Ινφαντίνο απόλαυσε δια ζώσης ένα από τα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022.

Βρέθηκε στο Κατάρ και είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στο Al Bayt Stadium, φυσικά έχοντας και τις μάσκες ως μέτρο προστασίας εν μέσω πανδημίας, με τον ισχυρό άνδρα της FIFA ν' απολαμβάνει τη βόλτα του...

What a stadium

FIFA President Gianni Infantino visits Qatar’s Al Bayt Stadium, one of the 2022 World Cup venues pic.twitter.com/M56cE1xkQx

— The Sun Football (@TheSunFootball) October 9, 2020