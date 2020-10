Πρώην παίκτης της Τσαπεκοένσε βοήθησε τη γυναίκα του να γεννήσει στη μέση του δρόμου (vid)

Μία στιγμή την οποία δύσκολα θα ξεχάσει. Ο 24χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός, έζησε ένα πρωτόγνωρο συμβάν, όταν αναγκάστηκε να σταματήσει λίγα μέτρα πιο έξω από το σπίτι του για να γεννήσει η γυναίκα του. Η Σεσίλια, όπως δήλωσε, τόνισε ότι τη στιγμή που κατέβαιναν με το ασανσέρ, ένιωσε πως έσπασαν τα νερά.

Ετσι, δεν μπορούσε να κρατηθεί άλλο και ξεκίνησε μαζί με τον σύζυγό της, την διαδικασία της γέννας. Στη συνέχεια φίλοι του ζευγαριού, πήγαν να τους βοηθήσουν και να μεταφέρουν το μωρό στο νοσοκομείο.

Amazing moment Brazilian footballer, 24, delivers his own baby daughter on the pavement

Bryan Borges, 24, played the role of midwife after wife Myllena, 26, said she was about to give birth outside their apartment block in Recife, Brazil.

Security footage at the property captured pic.twitter.com/IG5w5g9CXX

— MassiVeMaC (@SchengenStory) October 5, 2020