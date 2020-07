Ο Βέλγος χαφ που πριν από αρκετό καιρό είχε προσβληθεί από τον κορονοϊό και χρειάστηκε να παραμείνει σε καραντίνα μέχρι να θεραπευτεί και να μπορέσει να επιστρέψει στην καθημερινότητά του, πάτησε γήπεδο και έγινε ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Shandong Luneng στην πρώτη της εμφάνιση στην Super League 2020.

Με χατ-τρικ από κεφαλιές μέσα σε 8 λεπτά μέχρι και το 86' της αναμέτρησης, γύρισε μόνος του τούμπα το παιχνίδι με την Dalian Pr​o και χάρισε τεράστια νίκη στην ομάδα που εκπροσωπεί στην Άπω Ανατολή!

Flying Belgian! Fellaini headed a hat trick in 7 minutes to help the team reverse the win. pic.twitter.com/h2BJLtuMHK

— John Zhao (@uoDlWsVtlwWJZpF) July 26, 2020