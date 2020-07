Ο Γάλλος θρύλος της Άρσεναλ και νυν προπονητής της Impact Montreal, θέλησε να κάνει το λιγότερο που μπορούσε στην πρώτη αναμέτρηση της ομάδας του στο τουρνουά MLSisBack στο Ορλάντο, ώστε να στηρίξει το κίνημα BlackLivesMatter.

Όταν ξεκίνησε το ματς, γονάτισε, ύψωσε και τη γροθιά του κι έμεινε εκεί για όση ώρα ο αστυνομικός πατούσε στον αυχένα του Τζορτζ Φλόιντ, μέχρι να προκαλέσει τον θάνατό του...

8 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα...

Thierry Henry kneeled for the first 8 minutes and 46 seconds of tonight’s match in honor of George Floyd.

(: @TSN_Sports) pic.twitter.com/el36CY09WR

— theScore (@theScore) July 10, 2020