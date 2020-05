Κορέα: Ξεκίνησε με μάσκες, δίχως χειραψίες, αλλά πανηγύρισαν κανονικά! (pics)

Σούπερ προσφορά* στα Virtual Sports | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Το μεσημέρι της Παρασκευής διεξήχθη το πρώτο ποδοσφαιρικό παιχνίδι μετά το πέρασμα της πανδημίας, με τις ομάδες να μη κάνουν χειραψίες, τους αναπληρωματικούς να έχουν μάσκες, αλλά τους παίκτες να πανηγυρίζουν κανονικά στο γκολ!

Η Jeonbunk Motors υποδέχθηκε την Suwon Bluewings, οι ποδοσφαιριστές πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο σε τέτοια παράταξη ώστε να προσπαθήσουν να έχουν την μικρότερη δυνατό επαφή και κάποια μικρή απόσταση.

Οι αναπληρωματικοί στον πάγκο φορούσαν όλοι μάσκες, ωστόσο, στον αγωνιστικό χώρο, τη στιγμή του γκολ από τον Λι στο 84' οι παίκτες πανηγύρισαν κανονικά δίνοντας τα χέρια και πλησιάζοντας ο ένας τον άλλον!

Ο σκόρερ, ωστόσο, πήγε και προς τον πάγκο, εκεί όπου έδωσε τον αγκώνα του κι όχι κανονικά το χέρι...

After being delayed since February, the K-League finally kicked off its new season pic.twitter.com/eT4ReDk7en

10' An even start in Jeollabukdo with Adam Taggart having the only real effort at goal from the edge of the box. (0-0)#KLeague | #K리그 | #JEOvSSB pic.twitter.com/80jRBCqTeB

— K League United (@KLeagueUnited) May 8, 2020