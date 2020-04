Παρουσιάστρια έγινε viral γιατί είπε στον αέρα ότι θα παιχτεί ποδόσφαιρο... δίχως κόρνερ και φάουλ (vid)

Αγωνιστική δράση δεν υπάρχει σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο εξαιτίας της έξαρσης του Covid-19 και κανείς δεν είναι σίγουρος αν τα πρωταθλήματα θα συνεχιστούν ή θα υπάρξει οριστική διακοπή.

Ωστόσο, η κάθε μία χώρα ξεχωριστά προσπαθεί να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις για το μέλλον των πρωταθλημάτων.

Στην Αργεντινή θέλουν την επανέναρξη του πρωταθλήματος α ξεκινήσει και πάλι αλλά με κάποιες μικρές διαφορές. Οπως μετέφερε σε ζωντανή μετάδοση παρουσιάστρια από το κανάλι «Cronica», όταν θα ξεκινήσει και πάλι η αγωνιστική δράση, δεν θα υπάρχουν φάουλ και κόρνερ στα ματς ώστε να αποφευχθεί η επαφή πολλών παικτών στην ίδια περιοχή.

Κάτι τέτοιο φυσικά άφησε έκπληκτους τους τηλεθεατές που παρακολουθούσαν την συγκεκριμένη εκπομπή, έχοντας μεγάλη απορία για το πως μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο στο πρωτάθλημα τους.

Φυσικά αυτό το σενάριο δεν πρόκειται να γίνει καθώς η συγκεκριμένη δημοσιογράφος δεν γνώριζε πως έκανε λάθος στην είδηση που της είχαν γράψει για να μεταφέρει στον κόσμο, με αποτέλεσμα να γίνει viral παγκοσμίως.

Sinon en Argentine, Crónica TV annonce que quand le football reprendra, ce sera sûrement « huis clos et aussi, selon certains, sans coups francs et corners pour éviter les rassemblements de joueurs dans la surface de réparation pic.twitter.com/ctxAY6SJP8

Football without fans, corners or freekicks...

There's been a strange proposal about how football could return from Argentina

https://t.co/UohGBIJk08 pic.twitter.com/QO0ENRQWsr

— MARCA in English (@MARCAinENGLISH) April 6, 2020